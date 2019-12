Guste Santini: Najavljeno povećanje koeficijenta prosvjetarima je Pandorina kutija

Pristanak Vlade na povećanje koeficijenta prosvjetarima je kap koja će preliti čašu, kazao je ekonomski stručnjak Guste Santini na današnje događaje između Vlade i prosvjetara.

Santini smatra kako je problem suštinski. To znači da je, prema njegovim riječima, država strukturirana i ustrojena 'kako se kome svidjelo'.



- Bez sustavnog pristupa evidentno je da je zemlja u potpunosti neorganizirana i da Hrvatska, takva kakva je danas, nije spremna ni na kakav izazov. Čak ne kažem za veliki izazov, već za apsolutno nikakav. A izazov može biti i kriza, pad BDP-a ili loša turistička sezona – objašnjava Santini i dodaje kako su koeficijenti iznimno važni i kako su oni bitan indikator, a najavljeno povećanje naziva Pandorinom kutijom.



- Mi sad defakto moramo priznati da nam država nije organizirana ni strukturirana jer su se sve Vlade do sada igrale s koeficijentima po nekakvom intuitivnom navođenju. Čak ne želim reći da je politički to bilo rađeno, ali struktura nikad nije postojala – smatra Santini.



Nema važnije stvari od koeficijenata, kaže Santini, i uspoređuje ih pomoću ekonomije gdje je bitna samo realna, a ne apsolutna cijena.



- To je suština jer to znači da država prilikom donošenja zakona nema jasno definirane procedure, a dokaz tome je i stalno mijenjanje zakona i pravilnika – govori Santini.



Objašnjava da je problem upravo nepostojanje procedure i jasnih troškova svih tih zakona.



- Nigdje ne možete čuti da će taj i taj zakon imati toliko i toliko troškova, a po definiciji nema zakona bez troškova. Ako nema procedure, zakoni se olako donese, a ako se procedure i sami zakoni stalno mijenjaju to je pokazatelj neorganizirane države, države koja ne funkcionira kako bi trebala – kaže Santini.



O problemu javnog sektora i koeficijenta kaže da kada bi postojali jasno definirani troškovi, kriteriji i procedure, znali bi se i bili bi jasno definirani i koeficijenti.



Santini smatra da se zaista otvorila Pandorina kutija, ali da će ova i sljedeća godina kao izborne otvoriti još cijeli niz problema koji će biti vrlo ozbiljni, jer niti jednoj političkoj opciji u Hrvatskoj nisu bitni problemi u zemlji već jednostavno očuvanje i ostanak na vlasti.



- Trenutna Valda se hvali kako su zaslužni za nekakve rezultate, ali nisu. Sve se to dogodilo samo od sebe. Da su recimo rekli, napravili smo to i to, ali to sve još nije dovoljno i dalje smo u problemu, sigurno ni sindikati ne bi reagirali kako su reagirali – govori Santini.



Naglašava da je dio problema i u poreznom rasterećenju kojega nema i da porezni pritisak samo raste, a bez poreznog rasterećenja država tj .državni proračun puca i na mali udar poput malog smanjenja gospodarske aktivnosti.



Pitali smo može li se štrajk prosvjetara usporediti s Uljanikom s obzirom na to da su se oba problema dugo gurala pod tepih i da, kada su izašla ispod tepiha, predstavljaju ogroman financijski problem za državu.



- Mi nikad nismo uredili državu da normalno funkcionira, dok je Uljanik nekad prije bio dobra tvrtka, u tome je razlika. Grijeh propusta je na svim vlastima do sada – kaže Santini.



Za kraj kaže kako će se sad pojaviti razni apetiti, a država i dalje ostaje neuredna, te da skupa javna uprava i nefunkcionalnost države bacaju drugačiju dimenziju na ovu priču.



- Naša država je izuzetno skupa, a kada uzmemo dohodak per capita nalazimo se na začelju Europe. Hrvatskoj ne trebaju reforme jer je reforma promjena oblika ali ne i sadržaja. Hrvatskoj treba reinženjering – novo formiranje sustava i da država počne funkcionirati u datom budžetnom ograničenju. Ako se dižu porezi kako i kad se hoće, to je jasan pokazatelj da država ne živi u skladu sa svojim mogućnostima. – objašnjava Santini.



Bilo kako bilo, otvorio se ogroman problem, a situacija s koeficijentima je samo ogolila način na koji država funkcionira ili ne funkcionira.



- Sve vlasti do sada su pristupale rješavanju organizacije države na potpuno krivi način – zaključuje Santini.