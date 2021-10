HAKOM: Moguća skora realizacija prodaje Optima telekoma, a bit će i nova dražba za 5G frekvencije

Predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) Tonko Obuljen, u utorak je na Danu tržišta HAKOM-a rekao kako u agenciji vjeruju da će ovih dana biti dovršena prodaja Optima telekoma.

- U srpnju je Optima završila razdoblje u kojem je bila u sklopu HT Grupe i vjerujemo da će se ovih dana realizirati i najavljena prodaja te da će i njihovi korisnici znati da su na sigurnom - rekao je uz ostalo Obuljen na HAKOM-ovom Danu tržišta, koji je u Zagrebu u prostorima tvrtke Apis IT okupio predstavnike tržišta koje regulira HAKOM, državne uprave, gospodarstva i druge.

Oko prodaje Optime, podsjetnik da je kompanija United Grupa, u čijem je vlasništvu i operator Telemach Hrvatska, početkom srpnja ove godine sa HT-om i Zagrebačkom bankom potpisala kupoprodajni ugovor za preuzimanje 17,41 posto dionica od HT-a i 36,9 posto od Zagrebačke banke. Zaključivanje te transakcije ovisi i o promjeni domaćeg zakona elektroničkim medijima, koji je do sada zabranjivao vertikalnu integraciju između TV nakladnika i operatora koji vrši prijenos medijskog sadržaja. Uz to, transakcija je uvjetovana i odobrenjem nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Zaključenje te transakcije ranije je najavljivano do kraja ove godine.

Obuljen je povodom toga kazao i da su u HAKOM-u jako zadovoljni što dolazi i, kako je ocijenio, treći veliki igrač na fiksnom tržištu, te se nada da će to donijeti dobro i tržištu i korisnicima. Naglasio je i da će HAKOM paziti da to ide kako treba, kao i mobilne usluge i ponuda Telemacha Hrvatska.

Podsjetimo, za promjenu situacije koja je Telemachu branila distribuciju TV sadržaja zbog činjenice da je Nova TV u vlasništvu United Grupe, bila je ključna promjena Zakona o elektroničkim medijima, koji je izglasan u Hrvatskom saboru 1. listopada. S ukidanjem ove zabrane i stupanjem Zakona na snagu, ostvarila se jedna od pretpostavki za preuzimanje Optima telekoma.

Željko Batistić, potredsjednik United Grupe za tehnologiju, u nedavnom je intervjuu Lideru izjavio kako računa da će odobrenje za preuzimanje Optima telekoma dobiti u kratkom roku. - Naša su preuzimanja vrlo fokusirana na sinergije koje vidimo u proizvodima koje nudimo, prodaji, mreži, tehničkim sustavima, zajedničkom prostoru, tako da možete očekivati vrlo brzu integraciju Optime u Telemach i zajednički nastup s portfeljem servisa i mreža na širem području Hrvatske s mnogo većom perspektivom za korisnike Optime nego što je bila dosad - rekao je Batistić.

Nova javna dražba moguće i prije 2024.

Zbog pandemije je odgođena i dražba za 5G frekvencije na ovu godinu, a iz HAKOM-ove perspektive ta je dražba ovog ljeta prošla odlično i drago im je da se kao rezultat dražbe u Hrvatskoj pojavili i novi regionalni operatori te da će i oni u razdoblju koje dolazi pridonijeti boljem razvoju tržišta, poručio je Obuljen.

Najavio je da ih u idućem razdoblju čeka implementacija zakona o elektroničkim komunikacijama i potpuna implementacija europskog zakona u suradnji s resornim ministarstvom, te se nada da će zakon u javnu raspravu vrlo brzo.

- Čeka nas i nova dražba za 'stare' frekvencije, jer postojeće dozvole operatorima istječu 2024., no ne moramo čekati tu godinu i zadnji čas, nego ćemo već ovih dana pokrenuti unutar HAKOM-a projekt oko toga, a zatim objaviti i vremenski plan. I tu dražbu ćemo pripremiti transparentno i u skladu s tržištem - naglasio je Obuljen.

Dodao je da Hrvatsku čeka i izgradnja mreže uz pomoć EU sredstava, koje moraju biti dostupne svima po istim uvjetima, a HAKOM će i na to paziti, kao i da su izdali prvu dozvolu za digitalni radio, što kao usluge do sada nije bilo u Hrvatskoj.

Obuljen je komentirao i uvođenje eura s obzirom na cijene telekom usluga, kazavši da će to sigurno HAKOM-u donijeti upite korisnika zbog preračunavanja cijena, pri čemu smatra i poručuje da treba voditi računa da se sve dovoljno rano pripremi i da nas ne iznenadi.

Na Danu tržišta HAKOM-a bilo je riječi i o jačanju zaštite potrošača, kao i o Paketu mjera za poticanje povezivosti „Connectivity Toolbox” tj. planovima za jače povezivanje koje je Europska komisija stavila pred EU za ovu dekadu, na temelju čega je Hrvatska izradila Akcijski plan za implementaciju primjera dobre prakse.