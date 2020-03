Hanfa: Izdavatelji oslobođeni naknade za 2020., OTP osiguranju zabranjena isplata dividendi

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) oslobodilo je izdavatelje plaćanje naknade za 2020. godinu, a OTP osiguranju zabranilo isplatu dividendi, priopćili su u ponedjeljak i Hanfe.

- Upravno vijeće Hanfe na danas održanoj, izvanrednoj sjednici donijelo je odluku kojom se izdavatelji oslobađaju plaćanja naknade za cijelu 2020. godinu. Hanfa time nastoji doprinijeti olakšanju novonastale situacije i smanjenju njihovih troškova poslovanja - navodi se u priopćenju.

---

Odluka stupa na snagu danom donošenja i javno se objavljuje na internetskim stranicama Hanfe.

Hanfa je također na današnjoj sjednici donijela i odluku kojom se OTP osiguranju zabranjuje isplata dividendi iz zadržane dobiti u godinama od 2016. do 2019., a prema odlukama Glavne skupštine tog osiguranja održane 19. ožujka ove godine i to najmanje do 30. travnja 2021.