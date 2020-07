Hanfa odobrila rad Hrvatskom mirovinskom osiguravajućem društvu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u četvrtak je odobrila rad Hrvatskom mirovinskom osiguravajućem društvu, koje je u stopostotnom vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), izvijestili su iz Hanfe.

- Riječ je o drugom osiguravajućem mirovinskom društvu u Hrvatskoj, a isplaćivat će mirovine na temelju štednje iz obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, a moći će obavljati i druge poslove vezano za poslove mirovinskog osiguranja uz prethodno odobrenje ili suglasnost Hanfe - navodi se u priopćenju s današnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe.

Hanfa je odobrenje za rad dala i dvjema članicama Uprave Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva - Renati Gecan Milek i Blaženki Križanac, i to na mandat od pet godina.

Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo pokrenut će poslovanje s temeljnim kapitalom od 23,1 milijuna kuna te očekuje postupni rast aktive već ove godine te dobit u slijedećim godinama. U svojim poslovnim očekivanjima predviđa značajniji porast broja osiguranika iz drugog mirovinskog stupa koji će steći uvjete za isplatu mirovina, kažu iz Hanfe.

- Novo mirovinsko osiguravajuće društvo važna je promjena u mirovinskom sustavu jer u Hrvatskoj nakon 17 godina prelazimo s trenutnog okvira isplate putem jedinog društva na više njih. Time se osiguranicima koji su štedjeli u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima nudi mogućnost odabira s kojim će društvom potpisati ugovor o mirovini i koje će društvo za njih u ponudi, modelu i visini naknada biti optimalno i povoljnije - ističu iz Hanfe.

Naglašavaju i da konkurentnost među mirovinskim osiguravajućim društvima bolje raspodjeljuje rizik, što osigurava dugoročnu stabilnost mirovinskog sustava koji raste na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Sve veći broj građana koji će dobivati mirovinu posebno iz drugog stupa otvara prilike da u budućem razdoblju dođe do još većeg interesa za osnivanjem novih društava u nadolazećim godinama, smatraju u Hanfi.

Kažu da taj trend i sada već ilustriraju podaci poslovanja dosad jedinog mirovinskog osiguravajućeg društva koji odražavaju demografska kretanja. "Na kraju ožujka 2020. godine tako je ukupna aktiva MOD-a porasla za 61,5 posto, a dobit za 181,75 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, najviše zbog rasta prihoda s osnove doznaka mirovinskih društava uslijed povećanja korisnika i ugovora obveznog mirovinskog osiguranja, za 46 posto. Pritom je 86 posto ukupne imovine za pokriće tehničkih pričuva postojećeg MOD-a uloženo u državne obveznice. U strukturi mirovina putem MOD-a najviše se dosada isplaćuju pojedinačne doživotne starosne mirovine", zaključuje se u priopćenju Hanfe.

Inače, do sada je isplate mirovina na temelju štednje u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (drugi i treći stup) obavljalo jedino Raiffeisen mirovinskog osiguravajuće društvo (Raiffeisen MOD). Današnjom odlukom Hanfe u to područje sada ulazi i HZMO, i to preko svojeg društva Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo.