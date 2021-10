Hanfa: Podravka razbudila ZSE u rujnu, ukupni promet dionicama veći za 153 posto

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) u ponedjeljak je objavila mjesečno izviješće u sektoru financijskih usluga za rujan 2021. Prema podatcima o tržištu kapitala, ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u rujnu 2021. iznosio je 320,5 milijuna kuna i bio je 153,1 posto veći nego prethodni mjesec. Redovni promet obveznicama iznosio je 16,1 milijuna kuna (mjesečni rast od 102.0 posto), dok je redovni promet dionicama iznosio 236,6 milijuna kuna (mjesečni rast od 116,4 posto).

Redovni promet ETF-ovima iznosio je 2,5 milijuna kuna (mjesečni rast od 35,9 posto). Promet unutar knjige ponuda zabilježio je mjesečni rast od 114,2 posto, a promet na OTC tržištu rast od 139,0 posto. Tržišna kapitalizacija povećala se na mjesečnoj razini za 1,2 posto te je na kraju rujna iznosila 271,97 milijardi kuna, s podjednakim udjelom dionica i obveznica. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast zabilježili su CROBEXnutris (21,3 posto) i CROBEXindustrija (19,8 posto), dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXkonstrukt (-37,4 posto).

Dionica kojom se najviše trgovalo u rujnu bila je ona Podravke, kojom je ostvaren promet od 75,12 milijuna kuna (31,75 posto vrijednosti ukupnog trgovanja dionicama), a koja je zabilježila mjesečni rast cijene od 11,4 posto.

Što se tiče investicijskih fondova, u rujnu 2021. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,5 milijardi kuna te je bila 1,7 posto viša nego prethodni mjesec. Tome su, uz nastavljeni trend pozitivnih tržišnih kretanja, doprinijele i pozitivne ukupne neto uplate od 493,6 milijuna kuna. Neto uplate i dalje su zadržale pozitivan predznak u svim kategorijama fondova (dionički fondovi sa 33,7 milijuna kuna, mješoviti fondovi sa 39,4 milijuna kuna, obveznički fondovi sa 324,5 milijuna kuna, napajajući fondovi sa 21,5 milijuna kuna te kategorija ostali fondovi sa 74,5 milijuna kuna). U rujnu 2021. sve su kategorije UCITS fondova imale negativan imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos: obveznički fondovi -0.56 posto, dionički -1,59 posto, fondovi iz kategorije ostali -1,28 posto, mješoviti -1,59 posto te napajajući fondovi -2,46 posto. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju rujna činila je 72,8 posto ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,4 posto, odnosno 6,2 posto ukupne neto imovine UCITS fondova.

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju rujna iznosila je 1,02 milijardi kuna (mjesečni pad od 0,2 posto), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,04 posto.

Drugi stup mirovinske štednje

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) su na kraju rujna 2021. imali ukupno 2.096.543 člana, što je 8.118 članova (0,39 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom je i dalje najveći dio od ukupno 9.307 novih članova (97,4 posto) automatizmom rasporedio Regos. Od 238 novih članova koji su aktivno izabirali fond, kategoriju A odabralo je 100 novih članova (42,0 posto), kategoriju B 130 članova (54,6 posto), a kategoriju C 8 članova (3,4 posto). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u rujnu 2021. prestalo je članstvo za 1.190 osiguranika, što je za 20,1 posto više u odnosu na prethodni mjesec. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u rujnu 2021. iznosili su 650,8 milijuna kuna, dok je od početka godine u OMF-ove uplaćeno ukupno 5,5 milijardi kuna, odnosno 9,1 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova u rujnu su iznosili 135,0 milijuna kuna, dok je od početka godine isplaćeno ukupno 1,3 milijardi kuna, što je 28,2 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Neto imovina OMF-ova na kraju rujna 2021. povećala se za 0,3 posto na mjesečnoj razini te je iznosila 129,1 milijardi kuna. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -0,1 posto za kategorije A i B te 0,02 posto za kategoriju C. Prinosi Mirexa od početka godine iznosili su 0,56 posto za kategoriju C, 5,20 posto za kategoriju B i 9,39 posto za kategoriju A, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,5 posto za Mirex A, 5,5 posto za Mirex B i 4,7 posto za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju rujna iznosila su 83,0 milijardi kuna (64,3 posto ukupne imovine), te se njihov udio povećao za 0,96 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova neznatno pala, za 0,2 p.b., te su ona krajem rujna iznosila 26,5 milijardi kuna, odnosno 20,5 posto imovine OMF-ova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,6 posto, a ulaganja u strane dionice 8,9 posto ukupne imovine OMF-ova. Po kategorijama OMF-ovi kategorije A imaju 37,2 posto imovine uloženo u dionice, OMF-ovi kategorije B 21,8 posto imovine uloženo u dionice, dok OMF-ovi kategorije C zbog strategije ulaganja s najmanje rizika ne ulažu u dionice. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,7 milijardi kuna (10,6 posto imovine), čiji je udio u ukupnoj imovini neznatno smanjen u odnosu na prethodni mjesec (za 1,3 p.b.). Novac i depoziti činili su u rujnu 4,2 posto imovine, odnosno 3,7 milijardi kuna.

Treći stup mirovinske štednje

U rujnu 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 posto, kao i prethodni mjesec, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao se za 0,2 posto, čime su spomenuti fondovi imali 346.752, odnosno 45.520 članova. Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 55,0 milijuna kuna, što je 3,5 posto više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 24,6 milijuna kuna, što je 19,3 posto više nego prethodni mjesec. Od svih isplata, njih 7,3 posto bile su one zbog smrti, 26,0 posto zbog promjene fonda, a 66,7 posto isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga. Kod isplata zbog umirovljenja 5,5 milijuna kuna isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 6,3 milijuna kuna isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, dok je 4,6 milijuna kuna transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u rujnu je porasla za 18 milijuna kuna (0,25 posto na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,35 milijardi kuna, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -1,05 posto do 0,28 posto. Raspon godišnjih prinosa u rujnu 2021. iznosio od 0,37 posto do 14,40 posto, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od -0,04 posto do 9,63 posto. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 56,5 posto neto imovine, zatim dionice s 25,3 posto te investicijski fondovi s 11,0 posto. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,22 p.b., udio dionica za 0,10 p.b., dok se udio ulaganja u investicijske fondove povećao za 0,24 p.b.

Društva za osiguranje

U rujnu 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u devet mjeseci 2021. iznosila je 9,0 milijardi kuna, od čega se 2,2 milijardi kuna (24,4 posto) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 6,82 milijardi kuna (75,7posto) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 12,2 posto, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 12,9 posto, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 9,9 posto.

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,8 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,5 posto) te ostala osiguranja imovine (11,5 posto). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 5,2 milijardi kuna, što je na godišnjoj razini porast od 9,0 posto. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 2,15 milijardi kuna (rast od 2,3 posto na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 3,05 milijardi kuna (rast od 14,4 posto na godišnjoj razini).

U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih devet mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,8 posto), osiguranje cestovnih vozila (18,7 posto), osiguranje od požara i elementarnih šteta (14,8 posto) i ostala osiguranja imovine (11,5 posto).