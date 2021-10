Hanfa upozorava: Ne trgujte na platformi epicinvests.com i s društvom C.F Global Enterprise LLC koje njome upravlja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorava ulagatelje na području Republike Hrvatske na internetsku platformu za trgovanje ugovorima za razlike (CFD-ovima) epicinvests.com.

Na internetskim stranicama platforme epicinvests.com se navodi kako je Epicinvests tvrtka pod kojom posluje trgovačko društvo C.F Global Enterprise LLC, registrirano pod brojem: 1314 LLC 2021 na adresi: Firsts Floor, First St Bank Ltd Building, James Street, P.O. Box 1574, Kingstrown VC0100, St. Vincent and Grenadines.

Navedena internetska platforma i društvo koje upravlja istom nemaju odobrenje za pružanje investicijskih/brokerskih usluga na području Republike Hrvatske.

Hanfa poziva ulagatelje s područja Republike Hrvatske da ne trguju putem navedene platforme i da ne prihvaćaju ponude za trgovanje njihovih prodajnih predstavnika. Hanfa nije nadležna za nadzor zakonitosti poslovanja iste, niti može utjecati na zaštitu prava i interesa ulagatelja koji poslovni odnos uspostavljaju s takvim osobama. Kod takvih pružatelja usluga vrlo često se radi i o nekom obliku prijevare ulagatelja.

Napominjemo da su na internetu dostupne razne stranice preko kojih postoji mogućnost provjere je li kod neke platforme za trgovanje i društva koje upravlja tom platformom riječ o prevari ili ne. Hanfa ne može potvrditi vjerodostojnost takvih stranica ni garantirati za točnost informacija koje se na njima nude, no potencijalni ulagatelji mogu uzeti u obzir i informacije s takvih stanica kod donošenja odluke o eventualnom početku trgovanja preko tih platformi.

Registar društava koja imaju odobrenje Hanfe za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, registar vezanih zastupnika te popis notificiranih pružatelja financijskih usluga iz drugih država članica Europske unije za izravno pružanje usluga na području Republike Hrvatske dostupni su na internetskim stranicama Hanfe (https://www.hanfa.hr/trziste-kapitala/registri/) te Hanfa ovim putem još jednom poziva ulagatelje da prije stupanja u poslovni odnos s bilo kojim investicijskim društvom provjere ima li isto potrebne licence i je li se notificiralo za pružanje investicijskih usluga na području Republike Hrvatske.