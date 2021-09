Hangar 18: Brend NOA još je u prodaji, ali tvrtka u stečaju ne plaća servis uređaja

Iako je tvrtka Hangar 18 prošle godine otišla u stečaj, njezin brend NOA još je u prodaji. Mario Kralj, vlasnik Hangara 18, nije se odazvao na naš upit da nam objasni na koji način tvrtka u stečaju plasira uređaje na tržište sukladno zakonskim obvezama o osiguranju jamstva za njih.

Prema neslužbenim informacijama prodaje ga Smartphone i tablet servis (STS), tvrtka koja je za Hangar 18 prije stečaja servisirala mobitele, tablete i televizore, no Matija Zadravec, direktor STS-a, tvrdi da nisu ništa preuzeli od Hangara 18.

– Rado bismo preuzeli brend i zalihe i na taj način ojačali vlastito poslovanje, ali to u stečaju još nije došlo na 'dnevni red'. Inače, maloprodajom se ne bavimo, STS je djelomično bio uvoznik proizvoda NOA jer kad je došla blokada Hangara, ta tvrtka nije mogla do novih proizvoda. Ali to nije bilo nikakvo preuzimanje. Prodaja je i dalje išla preko Hangara, a rezultat je da smo imali gubitke iz svega toga. Tako da priče da smo mi preuzimali njegovo poslovanje i predstavništva po inozemstvu zvuče poput znanstvene fantastike – objašnjava Zadravec.

Zadravec ističe da je NOA oduvijek bila velik i bitan brend za STS i suradnja s Hangarom, odnosno održavanje uređaja NOA, za tu je tvrtku bila sjajna prilika jer kako se NOA širila, tako je rasla i baza za taj servis.

– I dalje servisiramo proizvode više brendova, uključujući i NOA, ali samo kad je to netko voljan platiti, jer Hangar u stečaju to odbija. Tako da za nas Hangarovi problemi nikako nisu bili dobra vijest i pokušali smo sudjelovati u njegovu restrukturiranju da bismo pokušali zaštititi i vlastito poslovanje. Nažalost, izložili smo se prema nekim Hangarovim vjerovnicima ne bi li to omogućilo njegov nastavak poslovanja, ali od toga nije bilo ništa. Tako da nama danas neki vjerovnici kucaju na vrata zbog Hangarovih dugova – objašnjava Zadravec.