HBOR pojašnjava što će se financirati zajmom Svjetske banke

Sredstva zajma Svjetske banke koristit će se kao dodatni izvor za povoljno kreditiranje po postojećim HBOR-ovim programima kreditiranja Obrtna sredstva i Financijsko restrukturiranje, pojašnjavaju iz Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) kojoj je krajem prošlog tjedna Odbor direktora Svjetske banke odobrio zajam u iznosu od 200 milijuna eura.

Sredstva su dodijeljena HBOR-u za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Republici Hrvatskoj (HEAL), koji će, kako je izjavila direktorica Svjetske banke za Hrvatsku Elisabetta Capannelli, pridonijeti otpornom, uključivom i održivom oporavku Hrvatske, teško pogođene globalnom pandemijom, gospodarskom recesijom i razornim potresima u ožujku i prosincu 2020.

- Očekujemo da će projekt HEAL pomoći u očuvanju radnih mjesta i osiguranju sredstava za život jer će izravno poduprijeti otprilike 150 poduzeća koja zapošljavaju oko 25 000 osoba. Pomoći će i poduzećima koje vode žene, mladim poduzećima i poduzećima koja posluju u slabije razvijenim područjima u rješavanju pitanja dugoročnijeg pristupa financiranju - istaknula je u priopćenju Capannelli.

Iz HBOR-a podsjećaju kakvi su kreditni programi aktivni te da se zahtjevi za odobrenje kredita, ovisno o uvjetima programa, podnose se jednoj od 19 poslovnih banaka koje su uključene u suradnju po ovim programima ili izravno HBOR-u.

Obrtna sredstva

Program kreditiranja Obrtna sredstava namijenjen je financiranju tekućeg poslovanja i podmirenju kratkoročnih obveza. Krediti se odobravaju s rokom otplate do šest godina, uključujući mogućnost korištenja počeka u trajanju do dvije godine. Kamatna stopa iznosi već od 1,8 posto godišnje za rok otplate do jedne godine, odnosno od 3,3 posto godišnje za rok otplate od jedne do šest godina. Navedene kamatne stope za poduzetnike na pojedinim područjima mogu biti dodatno snižene za jedan ili dva postotna boda zahvaljujući suradnji HBOR-a i županija, općina i gradova koje subvencioniraju kamatnu stopu na kredite po ovom programu.

Subjektima koji posluju ili će poslovati na području Sisačko-moslavačke županije omogućeno je odobrenje kredita po ovom programu uz kamatnu stopu od 0,3 posto godišnje bez naknada za obradu zahtjeva ili izmjenu uvjeta kredita. Ovi posebni uvjeti uvedeni su radi poticanja brže obnove uništenih i oštećenih objekata i opreme, uspostavljanja redovnog poslovanja te poticanja gospodarskog razvitka na potresom pogođenim područjima. HBOR može pod istim uvjetima razmotriti i zahtjeve za kredit za oporavak od posljedica potresa subjekata koji posluju na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

Financijsko restrukturiranje

Sredstva po programu kreditiranja Financijsko restrukturiranje namijenjena su podmirenju postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima. Krediti se odobravaju uz kamatnu stopu od 4 posto godišnje na rok otplate do 10 godina, uključujući mogućnost korištenja počeka u trajanju do dvije godine.