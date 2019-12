HGK izašao iz Europskog udruženja proizvođača stočne hrane, jedini hrvatski proizvođač nezadovoljan

Iako je predsjednik Europskog udruženja proizvođača stočne hrane (FEFAC) Hrvat, dr. Predrag Peršak, nutricionist Fanona, HGK-a je izišala iz toga udruženja. Razlog je taj što Hrvatska ima samo jednog proizvođača stočne hrane u FEFAC-u, a to je Fanon.

Mario Jarnjak, agronom i komercijalni direktor Fanona, kaže da postoji opcija po kojoj ta tvrtka može biti član FEFAC-a neovisno o članstvu HGK (njegovog sektora udruženja proizvođača hrane za životinje), no to članstvo ima karakter statusa pridruženog člana s limitiranim mogućnostima sudjelovanja i opsega aktivnosti koje su značajno manje od onih punopravnog člana kakav je imala Hrvatska do ove potpuno promašene odluke.

- Teško je govoriti o izoliranoj koristi za jednog člana ili predstavnika. Korist koje Fanon ima od članstva u FEFAC-u jednaka je koristi koju ima svaki proizvođač hrane za životinje, naravno ako je nacionalna asocijacija članica ovog udruženja. FEFAC je jedini neovisni glas proizvođača hrane za životinje u komunikaciji s institucijama EU u kojima se postavljaju pravila igre za sve pa tako i za proizvođače hrane za životinje. Fanon kao i svaki drugi proizvođač hrane za životinje u RH, mora aktivno pratiti sve zahtjeve koji se postavljaju pred proizvođače hrane, ali isto tako i komunicirati prema drugim proizvođačima prepreke na koje nailazi u radu ili u zakonodavstvu, a koji su predmet aktivnosti FEFAC-a te s drugim članicama raditi na njihovom uklanjanju, usklađivanju ili mijenjaju. Aktivno članstvo u FEFAC-u pruža upravo takve mogućnosti – kaže Jarnjak ističući da Fanon veliki dio tržišta nalazi na tržištima EU i izvoza, te je izvozna komponenta proizvodnje vitalni dio svih daljnjih aktivnosti.

Dobro poznavanje stanja na pojedinim tržištima; zakonskih, proizvodnih i drugih zahtjeva nužno je za sigurni nastup na stranim tržištima. Kroz FEFAC se mogu dobiti pojedina rješenja ili potaknuti pronalaženje istih kroz institucije EU.

- Korist od članstva u toj organizaciji je zajednička i nije fokusirana samo na jednu tvrtku. Kroz rad u FEFAC-u mogle su se iskomunicirati pojedine bitne specifičnosti regije te praktični aspekti proizvodnje. Uvažavanjem istih pronalazila su se rješenja koja su u potpunosti jednako pokrivala potrebe i mogućnosti svih. Izlaskom Hrvatske iz ovog udruženja izgubili smo tu mogućnost – kaže Jarnjak. Pritom ističe da se ne može govoriti o financijskoj šteti. Štete za cjelokupnu industriju hrane za životinje te jedan dio stočarstva svakako će biti, jer kako će se u pojedinim situacijama moći zaštititi vlastiti interes ili pronaći rješenje za konkretni problem, ako ste bez saveznika?

- Kad ste dugogodišnjim radom stvorili sliku Hrvatske na profesionalnim i stručnim osnovama, kad je prihvaćena i respektirana od strane članica udruženja (kojih je proizvodnja u količinama takva da cjelokupna hrvatska proizvodnja stočne hrane predstavlja statističku pogrešku) ovakav nesmotren i iracionalan čin izlaska iz organizacije, ima daleko dublje i suptilnije posljedice. To je kao da odustanete na 38-om kilometru maratona, odlukom nekog tko nije istrčao ni 100 metara – kaže Jarnjak. Što se tiče nečlanstva ostalih hrvatskih proizvođača stočne hrane u FEFAC-u, Jarnjak tvrdi da su svi proizvođači bili članovi, no za aktivan rad prijavili su se malobrojni. Jer se radi o volonterskom radu za koji treba imati podosta iskustva, znanja, konkretnog uvida u trenutačno stanje, dobro govoriti engleski jezik, raditi izvan radnog vremena, a troškove pokrivati iz vlastitog džepa. - Mi smo upravo to napravili i zato nas izuzetno pogađa ovakav razvoj situacije pri HGK – kaže Jarnjak.