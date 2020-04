HLK: Od 4. svibnja kreću redovne pretrage u bolnicama, ali po određenim prioritetima

Tragom upita koji su stigli u redakciju poslovnog tjednika Lider, što od pacijenata, što od liječnika, a tiču se zdravstvene zaštite pacijenata koji nemaju COVID-19, niti sumnju na zarazu koronavirusom, obratili smo se Hrvatskoj liječničkoj komori (HLK). Zanimalo nas je kakvo je njihovo viđenje situacije i što predlažu kako bi se stanje u zdravstvu normaliziralo budući da je HLK prije nekoliko dana, na traženje Ministarstva zdravstva, uputila svoj prijedlog koji se tiče odluke Ministarstva o ponovnom pokretanju redovnog bolničkog programa pružanja zdravstvene zaštite.

- Naš prijedlog sugerira postupno i oprezno pokretanje redovnog pružanja zdravstvenih usluga s evaluacijom lokalne i nacionalne epidemiološke situacije svakih 14 dana. Komora smatra da je liste čekanja potrebno ažurirati na način da se uvažava prioritet ranije naručenih, a zbog Covida-19 otkazanih bolesnika. Prijedlog je da se u prva dva tjedna pokrene do 30 posto elektivnog operacijskog programa, do 30 posto nehitnih pretraga i terapija i do 40 posto nehitnih specijalističkih pregleda - rekao je za Lider dr. sc. Krešimir Luetić, predsjednik HLK.

Komora liječnika predlaže da se svi bolesnici naručeni na elektivne operacijske zahvate u općoj anesteziji, odmah po prijemu u bolnicu, a prije samog zahvata, testiraju na koronavirus. Bolesnici koji su naručeni na pretrage ili procedure koje nose povećani rizik od zaraze, kao što su gastroskopija, kolonoskopija, bronhoskopija itd. obvezno bi se testirali ambulantno na koronavirus, 24 sata prije predviđene pretrage ili procedure, ističu u Hrvatskoj liječničkoj komori.

Također, strukovno udruženje liječnika u ovom prijedlogu upućenom Ministarstvu zdravstva posebno je još jednom naglasilo nužnost osiguranja optimalne količine osobnih zaštitnih sredstava za liječnike i sve zdravstvene djelatnike, koji pružaju zdravstvenu zaštitu u redovnom programu.

- HLK je također u svojem prijedlogu definirala i cijeli niz epidemioloških mjera čije provođenje treba pratiti postupno uvođenje nehitnih zahvata i postupaka, u svrhu smanjenja rizika od proboja koronavirusa u naše bolnice - istaknuli su, za Lider, u Hrvatskoj liječničkoj komori.