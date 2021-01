Horvat: Kriptotržište je svoj dot.com-mjehur imalo 2017.

Veliki rast cijena kriptovaluta u posljednjih mjesec dana, a posebno bitcoina, ne iznenađuje, smatra glavni izvršni direktor FIMA Plusa Milan Horvat. Kaže da je tržište kriptovaluta dio digitalne transformacije financijske industrije i da te valute treba promatrati kao digitalnu imovinu koja postaje sve češći i sastavni dio raznih investicijskih štednji.

Napominje da to nije dugoročan trend, nego smjer u kojem se razvija cijela industrija, i da je bitcoin samo vrh ledene sante nove industrije i poslovnih modela. Novim tehnologijama poput povezanih blokova (engl. blockchain) ili pametnih ugovora oblikuju se novi poslovni modeli koji stvaraju novu industriju koja će u deset godina promijeniti svijet, baš kao što je to napravio internet u proteklih dvadeset godina.

Ozbiljnost kriptotržišta i kriptovaluta, kaže Horvat, potvrđuju i središnje banke svih ključnih država u svijetu koje počinju razvijati svoje digitalne valute. Kina, primjerice, digitalni juan ima spreman još od veljače prošle godine i samo čeka pravi trenutak da ga plasira na kriptotržište. Horvat zaključuje da kriptotržište neće puknuti i nestati te, što je važnije, da je svoj dot.com-mjehur imalo još 2017.

Podsjetimo, Boris Agatić, tech poduzetnik za Lider je izjavio kako je posljednji skok bitcoina drugačiji nego onaj koji se dogodio 2017. godine. Razlog tome je, kaže, što su sada u kriptovalute uložile mnoge institucije, tvrtke i tech kompanije koje su prepoznale i shvatile da nije loše nešto imovine držati u bitcoinu.



Što se rekordnog rasta cijene tiče Agatić smatra da nije moguće predvidjeti do kada će se taj trend nastaviti, ali je siguran da će cijena u jednom trenutku pasti, da će puknuti balon kao i te 2017. godine.



- Te 2017. godine smo imali padove od 20 posto u nekoliko navrata što je u konačnici dovelo do toga da je te godine bitcoin pao za čak 80 posto. Sada mislim da se to neće dogoditi, tj. da se neće dogoditi tako veliki pad. Ipak, moguće je da bitcoin sada nastavi rasti pa kad balon pukne, padne na nekih 15 do 20 tisuća pa da to bude neka cijena koja će se onda zadržati neko duže vrijeme – kaže Agatić i dodaje da su to samo njegova predviđanja gledajući povijesno ponašanje bitcoina.