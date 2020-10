Hrvatska će dobiti više od milijarde eura iz EU-ova instrumenta SURE

Hrvatska će iz instrumenta SURE Europske unije za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti covid-19 do kraja godine dobiti 490 milijuna eura, a sveukupno joj je odobreno 1,02 milijarde eura, rečeno je u četvrtak na sjednici Vlade.

Ministar financija Zdravko Marić dobio je ovlaštenje za potpisivanje sporazuma o zajmu između Europske unije i Republike Hrvatske za tu privremenu potporu.

Podsjetio je da je instrument SURE odlukom Vijeća EU-a uspostavljen u svibnju ove godine za podršku radnim mjestima i radnicima.

Cilj uspostave instrumenta SURE omogućavanje je dodatne financijske pomoći pogođenim državama članicama u iznosu do 100 milijardi eura u obliku zajmova EU-a. Za financiranje zajmova Europska komisija će se zadužiti na financijskim tržištima te zatim ta sredstva iznajmljivati državama članicama pod povoljnijim uvjetima. Prva tranša zaduženja je provedena prije nekoliko dana od 17 milijardi eura, a interes je, naveo je Marić, bio više nego deset puta veći.

- Instrument je usmjeren na sheme za skraćeno radno vrijeme i slične mjere kako bi se pomoglo državama članicama u zaštiti radnih mjesta a time i zaposlenih i samozaposlenih od rizika nezaposlenosti i gubitka prihoda. Sve države članice do danas su potpisale Sporazum o jamstvu čime je SURE instrument posao operativan, odnosno na raspolaganju državama članicama - rekao je Marić dodavši da je Hrvatska podnijela zahtjev za financijska sredstva s ciljem financiranja mjera koje su dovele do naglog i ozbiljnog povećanja stvarnih i planiranih rashoda koji su izravno povezani, s jedne strane subvencijama za očuvanje radnih mjesta te potporom za skraćeno radno vrijeme.

- Hrvatskoj je na raspolaganju zajam od 1,02 milijarde eura, uz maksimalnu prosječnu ročnost od 15 godina i razdoblje raspoloživosti za financijsku potporu od 18 mjeseci. Financijsku potporu moguće je koristiti kroz maksimalno osam obroka, koji se mogu isplatiti putem jedne ili više tranši. Radi se o iznimno povoljnim zajmovima, a do kraja ove godine Hrvatskoj će biti isplaćen ukupni iznos od 490 milijuna eura, što ćemo staviti u rebalans proračuna, što je oko 48 posto od ukupnog dodijeljenog iznosa - zaključio je Marić.

Mikro i mali poduzetnici uključeni u potpore iz sektora prometa

Na sjednici je donesena i odluka o uključivanju mikro i malih poduzetnika u program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, koji su bili u poteškoćama na dan 31. prosinca 2019. godine.

To poduzetnici mogu biti korisnici potpora pod uvjetom da se nad njima ne provodi cjelokupni stečajni postupak u skladu s nacionalnim pravom i da nisu primili potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje. Dodatno, pod prihvatljive korisnike dodatno se uključuju i poduzetnici koji imaju registrirana poduzeća pod oznakom NKD 49.41. - Cestovni prijevoz robe kao i oni poduzetnici koji su ujedno i pružatelji javnih usluga.