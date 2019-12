U Ministarstvu uprave održana je konferencija Elektroničke javne usluge za EU državljane: Hrvatska kao primjer dobre prakse, na kojoj je predstavljeno osam novorazvijenih javnih e-usluga namijenjenih državljanima zemalja Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP). Konferencija je održana povodom završetka projekta ePIC - Electronic Public Identification Croatia kojim Hrvatska građanima EU omogućuje korištenje osamnaest javnih usluga putem interneta.

Nositelj projekta ePIC je FINA, a partneri su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja te Narodne novine d.d. Ukupna vrijednost projekta je 505.407 eura, od čega je iz Programa za povezivanje Europe sufinancirano 75 posto, odnosno 379.055 eura.

Neke od hrvatskih javnih e-usluga dostupne građanima EU putem interneta od prosinca 2019. su: pristup izvadcima iz zemljišnih knjiga, podnošenje zahtjeva za građevinske i lokacijske dozvole, kupnja vinjeta za plovilo te davanje suglasnosti za izdavanje putovnice ili osobne iskaznice za dijete…

Konferenciju su otvorile Katica Prpić, državna tajnica Ministarstva uprave, i Agneza Margetić Crnčec, direktorica Službe podrške razvoja poslovanja FINA-e, a o eIdentifikaciji u Hrvatskoj; gdje smo i kako stojimo u odnosu na EU te što planiramo, govorio je Dražen Božić, načelnik Sektora za državnu informacijsku infrastrukturu.

- Elektroničke usluge dostupne hrvatskim građanima omogućuje sustav e-Građani koji je uspostavljen 2015. i na koji je trenutačno prijavljeno više od 800.000 korisnika, a građanima je dostupno 77 usluga. Izvršeno je više od 26 milijuna prijava građana, što je ušteda od 13 milijuna sati čija je vrijednost 400 milijuna kuna – rekao je Božić te istaknuo da je od srpnja 2016. na razini EU počela primjena eIDAS Uredbe, čiji je cilj uklanjanje postojećih prepreka u prekograničnom korištenju sredstava elektroničke identifikacije među državama članicama, posebno u domeni pristupa javnim e-uslugama za građane.

Tijekom 2016. i 2017. Ministarstvo uprave je, uz potporu FINA-e, provelo projekt naziva Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens čime je omogućena prekogranična autentifikacija i uspostavljena platforma europe.gov.hr kao centralna platforma za hrvatske javne e-usluge za strance te je razvijeno i prvih deset javnih e-usluga.

Potom je u svibnju 2018. počeo projekt ePIC - Electronic Public Identification Croatia u sklopu kojeg je razvijeno osam novih elektroničkih usluga dostupnih državljanima EU i EGP: eNautika, ePomorac, ePlovilo, osnivanje trgovačkih društava na daljinu, zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - ZIS OSS, e-Dozvola, pristup Elektroničkom oglasniku javne nabave, suglasnosti u postupcima iz djelokruga rada MUP-a.