Hrvatska odvjetnička komora: Nema nezakonitih promjena Kolektivnog ugovora za vježbenike

Iz Hrvatske odvjetničke komore poslali su priopćenje za javnost ponukani, kao što su naveli, ‘brojnim plasiranim dezinformacijama o smanjenju plaća odvjetničkim vježbenicima. U HOK-u ističu da upravo zbog tih dezinformacija o ‘nezakonitim’ promjenama Kolektivnog ugovora o uvjetima rada te pravima i obvezama iz radnog odnosa između odvjetnika poslodavaca i odvjetničkih vježbenika, smatraju bitnim ukazati na sljedeće činjenice:

Odredbama Kolektivnog ugovora se uz ostala prava i obveze, uređuju minimalne plaće odvjetničkih vježbenika, pa su tako one utvrđene za odvjetničkog vježbenika koji nema položen pravosudni ispit u iznosu od 5500 kuna bruto, odnosno 6600 kuna bruto za odvjetničke vježbenike s položenim pravosudnim ispitom. Plaća po kolektivnom ugovoru je minimalna, a visina plaće odvjetničkog vježbenika se utvrđuje ugovorom o radu koji odvjetnički vježbenik sklapa s principalom.

S obzirom da je odvjetništvo, kaže se dalje u priopćenju, zbog poznatih okolnosti prestalo raditi i ostvarivati prihode, u cilju da se sačuva zaposlenost odvjetničkih vježbenika, ponuđeno im je da se privremeno u razdoblju od 1. travnja do 31. kolovoza 2020. smanje minimalne plaće odvjetničkih vježbenika za cca. 26 posto. To je bila ponuda. Autonomno je pravo Udruge odvjetničkih vježbenika da u skladu sa svojim aktima primljenu ponudu razmotri, prihvati ili odbije. Postupak po kojem se to čini provodi Udruga odvjetničkih vježbenika, a ne Hrvatska odvjetnička komora.

Do promjene Kolektivnog ugovora za odvjetničke vježbenike nije došlo i takav akt o izmjenama Kolektivnog ugovora nikada nitko u ime Hrvatske odvjetničke komore te odvjetnika poslodavaca nije nikada potpisao. Stoga je neistina da bi HOK ‘iskoristila situaciju’ i ‘zloupotrijebila situaciju u svoju korist’, pa se takvim neistinama i insinuacijama nanosi šteta odvjetničkoj službi u cjelini, stoji na kraju priopćenja Hrvatske odvjetničke komore.