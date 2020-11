Hrvatska tvrtka Spona Code u jakoj konkurenciji osvojila nagradu za promociju raznolikosti

Na ovogodišnjoj Open konferenciji poslovnih lidera iz cijele Europe na temu raznolikosti i uključenja koja je zbog COVID19 pandemije održana online, dodijeljena je nagrada Open Spotlight za organizacije koje na svom primjeru pokazuju izazove s kojima su se nosili i utjecaj koji su napravili u kreiranju otvorenog, raznolikog i inkluzivnog radnog okruženja.

Hrvatska konzultantska tvrtka Spona Code dobila je nagradu Open Spotlight u kategoriji 'Engine of Change' za rezultate i utjecaj koji je postignut primjenom MAMFORCE metode u stvaranju otvorenog i podržavajućeg radnog okruženja u kojem se poštuje različitost koja doprinosi boljoj ravnoteži privatnog i poslovnog života, boljem položaju žena na radnom mjestu, te ujedno inovativnosti i produktivnosti poslovanja.

Nagrade su dodijeljenje temeljem procjene nezavisnog, stručnog žirija u četiri kategorije: Engine of Change, Innovation through Diversity, Excellence in Belonging i We See You Here.

Spona Code se našla u onkurenciji s kompanijama British Telecommunications, Citi, HBLF[1] i Tesco no za rezultate i utjecaj koji je postignut primjenom MAMFORCE metode u stvaranju otvorenog i podržavajućeg radnog okruženja u kojem se poštuje različitost koja doprinosi boljoj ravnoteži privatnog i poslovnog života, boljem položaju žena na radnom mjestu, te ujedno inovativnosti i produktivnosti poslovanja, Spona Code je odnijela nagradu.

MAMFORCE© je inovativna metoda procjene i poslovne certifikacije koja objedinjuje korporativnu odgovornost prema obitelji i rodnu jednakost, provedena u 33 organizacije u ovom dijelu Europe.

Uvođenjem fleksibilnih radnih angažmana, edukacijama zaposlenih i menadžmenta uz primjenu novih politika i pogodnosti za zaposlene i njihove obitelji u MAMFORCE kompanijama povećana je angažiranost zaposlenih, zadovoljstvo radom u organizaciji, ravnotežom privatnog i poslovnog života i jednakošću prilika. Povećan je i broj žena na svim razinama rukovođenja.

- Dobiti međunarodnu nagradu u ovakvoj konkurenciji znak je da je naš osmogodišnji rad u stvaranju boljeg radnog okruženja s dosadašnjim rezultatima dobar pokazatelj što je potrebno raditi kako bi se kreiralo dobro radno mjesto koje poštuje obiteljske i privatne potrebe zaposlenih, a uz to kroz poštovanje različitosti čini kompanije produktivnijma i njihove zaposlenike sretnijima. Sve to ne bi bilo moguće bez kompanija koje su se usudile upustiti u ovo putovanje s nama i koje su svojim primjerom pokazale da je za promjenu ključna otvorenost i hrabrost, rekla je autorica MAMFORCE metode i direktorica Spona Code Diana Kobas Dešković.

U Hrvatskoj je do sada 27 organizacija zaslužilo status MAMFORCE što ih čini odgovornim radnim mjestom s prijateljskim praksama za obitelj i žene. U red odgovornih kompanija su se svrstali A1, BKS Bank Glavna podružnica Hrvatska, Fiducia, Gradska plinara Zagreb, Hanžeković i partner, Hrvatski Telekom, INA, Janaf, Končar d.d., Privredna banka Zagreb, Poslovna inteligencija, Verso Altima, i drugi.

INA, nositeljica MAMFORCE standarda u kategoriji GROW, također je osvojila nagradu u kategoriji We See You Here za aktivnosti koje je kompanija usmjerila prema zaposlenim tatama kroz projekt „Fathers friendly Company: Dads, We see You here!“, proveden upravo u skladu s MAMFORCE metodom.