Hrvatska ulazi u EU-ov program očuvanja radnih mjesta SURE

Vlada je u četvrtak ovlastila ministra financija za potpisivanje Sporazuma o dobrovoljnom jamstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19, odnosno ulazak u EK-ov program SURE. Iznos jamstva je 95,7 milijuna eura, a na temelju njega Hrvatska će iz spomenutog aranžmana moći "povući" najmanje četiri puta veći iznos, rekao je ministar financija Zdravko Marić.

Sporazum s Europskom komisijom, kako je pojasnio, sklapa se temelju uredbe Vijeća EU-a o uspostavi Europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19. Uspostavom instrumenta SURE omogućava se dodatna financijska pomoć državama članicama Europske unije pogođenim pandemijom bolesti COVID-19 u iznosu do 100 milijardi eura u obliku zajmova Europske unije, rekao je Marić.

SURE je jedna od triju sigurnosnih mreža vrijednih ukupno 540 milijardi eura koja je namijenjena očuvanju radnih mjesta, poduzećima i državama članicama.

Za financiranje zajmova državama članicama EK će se zadužiti na financijskim tržištima te zatim ta sredstva pozajmljivati državama članicama pod povoljnim uvjetima, odnosno države članice će na taj način iskoristiti pogodnosti snažnog kreditnog rejtinga i niskih troškova zaduživanja EU-a, pojasnio je ministar Marić i dodao da u cilju ispunjavanja uvjeta za uspostavu SURE instrumenta države članice moraju pružiti vjerodostojna, neopoziva jamstva proračunu EU-a.

SURE instrument bit će dostupan nakon što sve države članice pruže svoja jamstva, u skladu s odnosnim udjelima u ukupnom bruto nacionalnom dohotku. Jedan od njegovim ciljeva je pomoć u uspostavi shema za skraćeno radno vrijeme, rekao je Marić.

Plenković: I hrvatske mjere uspješne; Aladrović: Za pravo nam daju podaci s tržišta rada

Premijer Andrej Plenković je na početku sjednice rekao da su i mjere hrvatske vlade za očuvanje radnih mjesta polučile "zaista izrazito dobre rezultate". Po podacima koje je iznio, za travanj je potporu od 4.000 kuna po zaposlenom koristilo 97 tisuća poslodavaca, za više od 550 tisuća radnika. Za ožujka su te brojke 87 tisuća poslodavaca i oko 500 tisuća radnika. Do sada je država za tu potporu izdvojila 3,8 milijardi kuna, a pribroje li se doprinosi 5,5 milijardi kuna, rekao je Plenković.

Ministar rada Josip Aladrović rekao je da bi se do kraja lipnja taj iznos mogao popeti na 8,6 milijardi kuna te da učinkovitost vladinih mjera potvrđuju podaci s tržišta rada. Naime, kako je iznio, zadnjih 14 dana pada broj nezaposlenih, a u odnosu na početak svibnja 13 i pol je tisuća više prijavljenih na mirovinski zavod.