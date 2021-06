Hrvatske tvrtke BISS i ORQA jedini europski predstavnici na FBINAA konferenciji u SAD-u

Tvrtke BISS i ORQA odlučile su spojiti svoje proizvode i usluge u zajednički portfolio Ocean Public Safety 2.0 s ciljem stvaranja nove generacije tehnoloških rješenja primjenjivih u području javne sigurnosti, navodi se u priopćenju. Ove tvrtke svoj će prvi zajednički izlazak na američko tržište realizirati na FBI National Academy Associates konferenciji u Orlandu u srpnju ove godine gdje će, kao jedine tvrtke iz Europe, imati priliku demonstrirati svoje proizvode te se povezati s najvažnijim dionicima u području javne sigurnosti.

Nikša Cigoj, account manager BISS-a, vodeće tvrtke u području obrade podataka i anonimizacije u stvarnom vremenu, s naglaskom na područje sustava za javno alarmiranje i upravljanje kriznim situacijama, objasnio je ulogu BISS-a u zajedničkom portfelju.

- Portfelj proizvoda pod nazivom Ocean Public Safety 2.0 uključuje rješenje tvrtke BISS, namijenjeno ranom upozoravanju i upravljanju krizama, koje je jedno od tehnološki najnaprednijih rješenja takve vrste u svijetu. Isto smo usavršili kroz sustav javne sigurnosti HAVEN Reverse 112, koji je također usmjeren na smanjenje posljedica ekstremnih vremenskih nepogoda, potresa i drugih kriznih situacija kroz upozoravanje građana i davanje nužnih informacija onima koji krizom upravljaju - kazao je Nikša Cigoj.

Orqa je globalni lider u području daljinskog upravljanja bespilotnim vozilima i specijalnim video rješenjima za industriju, sektor javne sigurnosti te obrambeni sektor. Tvrtka radi na razvojnim projektima američkog Department of Defense, pa su im među referencama US Air Force i US Army, a video naočale Orqa FPV.One već su postale sastavni dio kompleta taktičkog drona namijenjenog za SWAT timove američke policije, i u operativnoj uporabi su već duže od godinu dana.

- Sustav Ocean Public Safety 2.0 koristi zajedničko centralno sučelje koje ima mogućnost spajanja posebnih Orqa video kamera za službenike javne sigurnosti. Sustav omogućuje distribuciju videa u stvarnom vremenu s kamera koje nose policijski službenici, ali i sa bespilotnih letjelica, sve u svrhu bolje i ranije situacijske osviještenosti na mjestu incidenta.

Vjerujemo da će demonstracija sustava Ocean Public Safety 2.0 u Orlandu potaknuti velik interes za naša rješenja, ali i za hrvatsku 'pamet' općenito, što može otvoriti brojna nova vrata domaćim tvrtkama na globalnom tržištu - objasnio je Ivan Jelušić, jedan od osnivača te Direktor marketinga i prodaje tvrtke Orqa.