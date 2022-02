Hrvatske tvrtke u Ukrajini zabrinute za zaposlenike i partnere

S obzirom na najnoviju situaciju u Ukrajini i eskalaciju sukoba, kao i uvijek do sada, na prvom mjestu nam je zdravlje i sigurnost naših 60-ak zaposlenika u toj zemlji te nastojimo učiniti sve što možemo da ih zaštitimo. Za sada su oni svi zbrinuti i dobro su, no razumljivo je da je kod mnogih prisutan strah, kao odgovor na inicijalni šok. I dalje se nadamo da će se pronaći neko diplomatsko rješenje i da će se taj sukob brzo završiti, rekao je Mislav Vučić, glavni izvršni direktor JGL-a, hrvatske farmaceutske kompanije kojoj je Ukrajina jedno je od najvažnijih tržišta, s tržišnom prodajom od 13 milijuna eura u 2021. godini

- Jasno je da situacija utječe na financijsko tržište, na kojem je pala vrijednost ruskog rublja, što smo i očekivali. No, kako smo pomno pratili razvoj događaja i zahuktavanje situacije, u procesu planiranja smo bili svjesni napetosti i rizika, pa smo to uzeli u obzir kod planova aktivnosti za 2022. godinu. JGL je već doživio sličnu situaciju u 2014. i 2015. godini na tom tržištu, no danas smo puno pripremljeniji i poslovno otporniji, nego što smo tada bili. Stoga ćemo, na osnovu svega navedenog, poslovno upravljati ovom krizom u najboljem interesu zaposlenika i kompanije - istaknuo je Vučić. JGL u Ukrajini zapošljava 63 zaposlenika, ponajviše na poslovima marketinga i prodaje.

Roko Vuletić, član uprave Iskra brodogradilišta iz Šibenika, prošli je tjedan bio u ukrajinskom brodogradilištu Pallada u Khersonu, gradu u južnoj Ukrajini, gdje se gradi novi plutajući dok dug 120 metara za šibensko remontno brodogradilište. – Još jučer je sve bilo normalno, u kontaktu smo s ukrajinskim partnerima. Najbolji način kako možemo podržati Ukrajinu je da nastavimo s poslovanjem i ne dopustimo da izgube strana ulaganja. Mi ne razmišljamo o napuštanju naših ukrajinskih partnera nego, upravo suprotno, planiramo ojačati suradnju – rekao je Vuletić.

U Ukrajini šest hrvatskih tvrtki imaju otvorena predstavništva, najistaknutije su JGL, Podravka (Belupo) i Span.

U Spanu pomno prate situaciju u Ukrajini te su u stalnom kontaktu s kolegama u Kijevu. - U ovom trenutku najvažnija nam je sigurnost naših zaposlenika i njihovih obitelji te poduzimamo sve potrebne korake s ciljem njihove zaštite. Ne zna se u kojoj mjeri i kako će ova agresija utjecati na poslovni sektor mi i dalje stojimo na raspolaganju našim ukrajinskim korisnicima. Ako razvoj situacije bude dugoročno nepovoljan to može imati utjecaj isključivo na dio Spanovog poslovanja na tržištu Ukrajine koje čini mali udio u ukupnom poslovanju Span grupe. U Spanovom uredu u Ukrajini rade 32 zaposlenika, svi su državljani Ukrajine – kažu u Spanu.

Grupa Končar kontinuirano prati sva događanja koja bi eventualno mogla utjecati na poslovanje Grupe na svjetskim tržištima, pa tako i ova najnovija u Ukrajini, na čijem je tržištu Končar prisutan više od 20 godina, kažu u ovoj kompaniji. - Trenutačna zbivanja u Ukrajini ne predstavljaju ugrozu poslovanju, ali mogu utjecati na planiranje budućih poslovnih iskoraka. Sve predstojeće aktivnosti ovisit će o daljnjem razvoju situacije. U Končaru suosjećamo s patnjama ukrajinskog naroda te se nadamo skorom stabiliziranju ove situacije - stoji u odgovoru.

Prema zadnjim podacima DZS ukupna robna razmjena između Hrvatske i Ukrajine do kraja studenog 2021. godine iznosila je 103,4 milijuna dolara, što je 7,4 posto više nego u istom razdoblju prethodne 2020. godine. Hrvatska je u istom razdoblju ostvarila izvoz u vrijednosti od 57,7 milijuna dolara (pad od 3,5 posto) i uvoz u iznosu od 45,8 milijuna dolara (rast od 25,2 posto).

Prema podacima Carine RH 100 hrvatskih tvrtki je tijekom 2021. godine ostvarilo izvozne aktivnosti u Ukrajini, a i dalje prednjači izvoz lijekova i farmaceutskih proizvoda