Učestali kvarovi na električnim automobilima u američkim gradovima u kojima živi veliki broj glodavaca, poput New Yorka, vlasnicima zadaju sve više problema. Naime, štakori se sve češće ‘goste’ kablovima električnih automobila na kojima proizvođači za izolaciju ožičenja koriste premaz od soje umjesto onoga na bazi nafte. No hrvatski glodavci još nisu otkrili slasnost električnih automobila. Poduzetnik Hrvoje Prpić, predsjednik Hrvatske udruge vozača elektirčnih vozila Strujni krug, prema čijim riječima će do kraja ove godine na hrvatskim cestama prometovati ukupno 2600 električnih automobila (s onima koji tek trebaju biti isporučeni), tvrdi da njihovi vlasnici u Hrvatskoj još nemaju probleme kakve imaju Amerikanci.

- Kvarovi na električnim vozilima su toliko rijetki da stvaraju probleme proizvođačima jer više nema postprodaje i auto kuće nisu sretne zbog toga. Naime, marže jesu veće nego prije, ali servisi na klasičnim vozilima daleko nadmašuju maržu pri prodaji i auto kuće već dugo ne žive od prodaje vozila nego od servisa. S obzirom da električna vozila ne zahtijevaju redovno servisiranje, a kvarovi su daleko rjeđi nego kod klasičnih vozila, u auto salonima će vas vrlo često odgovarati od kupnje električnih vozila – kaže Prpić koji je vlasnik već trećega električnog automobila. Sva njegova iskustva s popravcima elektirčnih automobila su - zamjena jednog amortizera i popravak zadnje kamere koja malo radi, malo ne radi.

- Članovi naše udruge znali su imati problema s nekoliko Renaulta Twingo oko čudnih poruka na ekranu, jedan ili dva Hyundai Kone pri ukopčavanju na neispravan punjač i nekoliko sitnica na nekoliko Tesli. Sve su to sitni kvarovi koji su riješeni u dan-dva servisiranja. Dosad niti jedan član udruge nije imao neki značajniji kvar na svojem vozilu – kaže Prpić.

U Hrvatskoj, osim za Teslu, postoje servisi za sve električne automobile jer su sve auto kuće educirane za popravak i imaju dovoljno rezervnih dijelova. Teslina vozila zasad moraju na servis u Ljubljanu, ali otvaranje zagrebačkog servisa očekuje se do rujna 2021.

Pripić ističe nekoliko prednosti vožnje električnih automobila u odnosu na klasična: zbog mnogo manjeg broja dijelova električni automobili imaju daleko veću trajnost od klasičnih. Baterije koje se danas ugrađuju u električne automobile trajat će oko jedan i pol do tri milijuna kilometara, a čak i tad će ta vozila biti upotrebljiva iako više neće imati domet od 400 kilometara nego ‘samo’ 250 kilometara. Uza sve to, cijena električne energije za prelazak 100 kilometara puta iznosi od sedam do deset kuna, što znači da je trošak desetak puta niži nego gorivo za klasične automobile.

- O udobnosti vožnje ne treba niti govoriti. Električna vozila nemaju mjenjač već samo reduktor pa je vožnja daleko ‘mekša’, a ubrzanje je osjetno veće i bez trzaja kod promjene brzina – kaže Prpić. Naglašava da su se, s obzirom na povećanje cijene klasičnih automobila uzrokovane plaćanjem penala na CO2, električni automobili cjenovno približili klasičnima, te savjetuje kupnju električnih vozila na leasing jer se novac kojim bi se inače plaćalo gorivo i servis za klasične automobile može prebaciti u ratu za leasing.