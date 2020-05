Hrvatski hoteli ipak zasukali rukave i krenuli u nepoznato - prilagođavanje domaćem gostu

Turistička industrija je u stanju teške anksioznosti. Smanjiti cijene pa imati barem nešto gostiju, makar i domaćih, ili ne dirati u cijene, pa čekati neka bolja vremena. No, što ako konkurentska hotelska kuća smanji cijenu? Što ako prvi susjed smanji cijenu ili cijenu apartmana, a ima i bazen? Kakav će biti odgovor drugih destinacija u zemlji, otvoriti ili ne otvoriti… Što radi Turska? A Tunis? Imaju li oni oboljelih? Gdje će Nijemci, a Mađari...?

Milijun je pitanja i na nijedno nitko u industriji nema odgovor. Neke su hotelske kuće već i počele sa sniženjima, a s akcijama su krenuli čak i domaći Nacionalni parkovi koji su najavljivali kako će ove godine ulaznice dodatno poskupiti u sezoni. Trebale su u srpnju i kolovozu stajati 300 kuna, a sada su na akciji 50 kuna.

Prema izvorima iz turističkih agencija, u Hrvatskoj će neminovno doći do pada cijena, no pad neće biti ravnomjeran i razlikovat će se od destinacije do destinacije. I oni pomno prate što rade konkurentska tržišta, kakvi upiti dolaze iz trećih zemalja i smatraju da bez smanjenja cijena ove godine nemamo baš prevelike šanse.

I dok vlasnici apartmana odolijevaju politici smanjenja cijena, neki su hoteli ipak zasukali rukave i krenuli u nepoznato - prilagođavanje domaćem gostu. Importanne Hotels & Resort iz Dubrovnika je već djelomično korigirao cijene.

---

- Prilagodili smo proizvod domaćem tržištu, našim gostima pokrivamo troškove cestarine na relaciji Zagreb-Dubrovnik u oba smjera, a nudimo i besplatan transfer s i do dubrovačke zračne luke. Za goste iz Hrvatske smo posebno uveli i mogućnost plaćanja do 12 rata u partnerstvu s glavnim kartičarima - odgovorili su u toj hotelskoj kući i dodali da potražnje zasad nema bez obzira što činili s cijenom.

I u hotelskoj grupaciji Jadranka turizam očekuju da će cijene padati, ali, naglašavaju, kad jednom padnu potrebno je puno vremena da se vrate u normalu, zato ih oni neće panično spuštati, već će ponudu dodatno unaprijediti.

- Ne bi bilo razborito pretpostaviti da možemo očekivati ​​ostvarivanje istih prihoda kao i prošle godine ili zadržavanje pretkrizne profitne marže u sljedećim mjesecima, tj. odmah nakon ublažavanja ograničenja putovanja. S reputacijom koju smo uspjeli uspostaviti na tržištu, a to je pružanje vrhunskih hotelskih sadržaja i usluga, nećemo donositi kratkoročne mjere kako bismo ugrozili kvalitetu našeg proizvoda i usluge, ali istražit ćemo načine kako povećati produktivnost i ekonomičnost s kvalificiranim zaposlenicima, pravilnim programima održavanja i boljim procesima, a sve s ciljem optimiziranja, a ne smanjivanja, naših operativnih troškova. S obzirom da se očekuje da razina popunjenosti ove godine neće dosegnuti maksimalne kapacitete, postoje i prilike za rad s manje sezonskih radnika nego prethodnog ljeta - zaključili su u Jadranka turizmu.