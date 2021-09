Hrvatski poduzetnici svjesni važnosti strateške agilnosti, ali trećina ih nije svjesna digitalnih disrupcija

Savjetnička tvrtka Best Advisory u suradnji s poslovnim tjednikom Lider i udrugom Glas poduzetnika izradila je stručnu studiju pod naslovom 'Indeks strateške agilnosti - ISA'. Ova studija odgovara na pitanja koliko je hrvatsko gospodarstvo otporno, agilno i prilagodljivo sve bržim promjenama u okruženju, te koliko je sposobno iskoristiti prilike koje pruža današnje nestabilno, nepredvidivo i složeno okruženje.

Studija se temelji na anketi 312 hrvatskih poduzetnika i lidera, a donosi cjelovitu analizu sposobnost poduzeća u pet područja: digitalna disrupcija, tržište i konkurencija, inovacije i poslovni model, ljudi i organizacijska kultura, poslovni procesi i organizacijska struktura te tehnologija i podaci.

Zaključci studije su da su hrvatski poduzetnici svjesni važnosti strateške agilnosti – svojom razinom strateške agilnosti zadovoljno je 46 posto hrvatskih poduzetnika, a visokom ili vrlo visokom istu smatra 23 posto ispitanih. Također, treba napomenuti kako trećina poduzetnika nije svjesna da su digitalne disrupcije već dio svakodnevice – 12 posto hrvatskih poduzetnika ne smatra da će se digitalna disrupcija njihove industrije uopće dogoditi.

Međutim, 45 posto hrvatskih poduzeća povećava ulaganje u inovacije, odnosno cijene inovativnost i povećavaju investicije u inoviranje. Osim toga, ljudsko znanje i vještine prepoznati su kao resursi budućnosti - osam od deset hrvatskih poduzetnika potiče i ulaže u razvoj znanja svojih zaposlenika. Što se tiče tehnologije i podataka, zaključak studije je to da je fokus postavljen na korisnike, tehnologije i podatke – 65 posto ispitanika izjavilo je da njihova organizacija analizira i obrađuje podatke.

- Tradicionalni poslovni alati, modeli i sposobnosti koje koristimo desetljećima više nisu dostatni za konkurentno poslovanje u digitalnom dobu, jer su svakodnevne promjene na svim razinama brže i opsežnije nego ikada do sada, a predviđanja ukazuju na to da će se u sljedećih deset godina dogoditi više promjena negoli u zadnjih sto. Stoga svako poduzeće mora izgraditi nove sposobnosti kako bi bilo spremno adekvatno odgovoriti na promjene u poslovanju, okruženju, te navikama zaposlenika, korisnika ili klijenata. Zaključci, preporuke i usporedbe s drugim državama unutar ove studije pružaju odličan temelj i pravi smjer prilagodbe poduzeća i razvoja hrvatskog gospodarstva - istaknuo je Vedran Antoljak, partner u Best Advisoryju.

Digitalna transformacija poslovanja je dio procesa izgradnje strateške agilnosti svakog poduzeća. Izgradnjom strateške agilnosti poduzeće stvara sposobnosti kako bi se brže i bolje moglo prilagoditi promjenama u poduzeću i u okruženju. Ona je preduvjet za opstanak svakog poduzeća i važan je čimbenik rasta hrvatskog gospodarstva. Međutim, za osnaživanje strateške agilnosti hrvatskog gospodarstva, osim angažmana poduzetnika, nužna je i potpora javnog sektora. Stoga je u studiji posebna pozornost usmjerena na preporuke kako poduzetnicima, tako i javnom sektoru.

Autori za izgradnju odgovarajuće razine agilnosti poduzetnicima preporučuju više ulagati u digitalne vještine suradnika, izgraditi inovacijski sustav kao dio organizacijske kulture, strukturirati standarde i procedure poduzeća te usvojiti strateško planiranje kao neprekidan proces s kratkoročnijim ciljevima. Javnom sektoru se preporuča snažnije poticanje digitalne transformacije poduzetnika kao ključnog gospodarskog prioriteta, razvoj konkretnih mjera i čvrstih stavova kao jedinog puta do uspjeha u digitalnom gospodarstvu te identifikacija strateških područja, tržišta i niša koje želimo razvijati u Hrvatskoj.

- Jedan od postulata UGP-a je digitalizacija, možda i ključan za Hrvatsku jer može biti naš prečac za ulazak u klub uspješnih zemalja EU, za kojim kao društvo vapimo - rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika.

Stručnu studiju možete preuzeti u PDF formatu, a kao dodatak studiji, na ovoj stranici svaki poduzetnik može besplatno provjeriti stanje strateške agilnosti svog poduzeća kroz ispunjavanje ISA upitnika. Nakon odgovora na sva pitanja, algoritam temeljen na iskustvu konzultanata usporediti će vaše odgovore i poslati vam individualizirani izvještaj o stanju strateške agilnosti vašeg poduzeća. U izvještaju ćete dobiti smjernice i savjete kako možete povećati razinu strateške agilnosti vašeg poduzeća i izgraditi sposobnosti potrebne za napredak u suvremenom svijetu. Za dodatne savjete i podršku u postupku pripreme i provedbe strateške agilnosti, slobodno kontaktirajte stručnjake putem Internet stranice, putem društvenih mreža ili izravno na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .