Hrvatski startup lansirao proizvode na police Hong Konga

Hrvatski startup BiteMe Nutrition lansirao je svoje prirodne sportske proizvode na police Decathlona u Hong Kongu i to samo godinu dana nakon što ih je ponudio hrvatskom tržištu. Prve energetske bio pločice na hrvatskom tržištu dostupni su od rujna prošle godine, a od tada se njihova ponuda obogaćena energetskim lava kolačićima našla i na tržištima Slovenije, Poljske, Estonije, Njemačke i Grčke o čemu smo već pisali.

Izlazak na novo, poprilično udaljeno tržište Hong Konga veliki je uspjeh za hrvatski startup koji svoju nišnu mrežu gradi korak po korak ulazeći na tržišta 'na mala vrata'. Naime, strategija im je da distribuiraju svoje proizvode u trgovinama specijaliziranim za sport i sportsku prehranu, bio trgovinama, drogerijama i ljekarnama gdje se uglavnom opskrbljuje njihova ciljana skupina potrošača.

- Od samog početka postavljali smo brend strategiju orijentiranu prema vanjskim tržištima. Drago nam je da je naš brend još jednom dobio svjetsku potvrdu. Znamo da imamo dobar proizvod i prepoznatljivu komunikaciju s kojom se kupci lako poistovjećuju. Posebno me veseli to što gradimo svjetsku priču koja mijenja prehrambene navike sportaša i rekreativaca na bolje, a pritom stvaramo održivi proizvod minimalnog utjecaja na okoliš - rekao je Luka Mujkić, suosnivač i direktor marketinga u Bite Me Nutritionu.

Na hongkonšom tržištu gdje su potrošači daleko osvješteniji, prirodni proizvodi hrvatskog startupa koji su napravljeni od organiskih sastojaka s ekološkim certifikatom, mogli bi brzo steći veliku korisničku bazu.

- Naše tržište još nije u potpunosti spremno za ovakav proizvod. S jedne strane tu je nerazumijevanje sastava samog proizvoda jer nije isto ima li vaša pločica 60 ili 95 posto suhog voća, odnosno 5 ili 40 posto orašastih plodova i sjemenki; nerazumijevanje što znači količina šećera u proizvodu i važnost njegovog porijekla, kao i činjenica sadrži li proizvod dodane šećere. Ipak, vide se pomaci u prehrambenim navikama što me veseli - rekla je Petra Mihalić, suosnivačica startupa koja je kao prehrambeni tehnolog i nutricionist zadužena za kreiranje receptura.

Otvaranje vrata novom tržištu, samo je jedan od niza projekata i planova na kojem startup radi.

- Naglasak je i dalje na jačanju prisutnosti u Europi gdje je veliki potencijal, a posebno na Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Iznimno sam ponosan što smo se našli na policama Dechatlona u Hong Kongu, to nam je dodatan vjetar u leđa koji nam otvara neke nove mogućnosti na novim tržištima - rekao je direktor Bite Me Nutritiona Edo Mujkić te dodao kako uz veliku podršku Zagrebačkog inovcijskog centra šire svoj tim, rade na razvoju novih proizvoda te završavaju pregovore oko sljedećeg ciklusa investicije.