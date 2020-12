[Hrvatski SWOT] Goran Dodig: Zemljopisni položaj snaga je i prilika, ali i prijetnja jer smo u tranzitnoj migrantskoj zoni

Loša i neadekvatna infrastruktura (posebno željeznička i internet) spada u hrvatske slabosti, tvrdi predsjednik Hrvatske demokršćanske stranke i saborski zastupnik, liječnik i sveučilišni profesor Goran Dodig u svojoj analizi u serijalu 'Hrvatski SWOT'.

No, zato je, prema njegovu mišljenju, prilika u mogućnosti razvoja infrastrukture. Isto tako, rijetku naseljenost i visok postotak neobrađenih površina on pomalo iznenađujuće uvrštava u elemente hrvatske snage. To je zapravo pretpostavka za povećanje poljoprivredne proizvodnje, što se može ostvariti, prema Dodigu, i okrupnjavanjem poljoprivrednih površina.

U prilike ubraja tržište EU i blizinu emitivnih tržišta, dobro korištenje fondova EU te izvore pitke vode i druga prirodna bogatstva.

Tvrdi da je snaga u stabilnosti demokratskih institucija, ali upozorava na prijetnju koju može uzrokovati nestabilna situacija u susjedstvu (BiH, Srbija i Crna Gora). Unatoč tome što tvrdi da je snaga i prilika u zemljopisnom položaju, svjestan je da položaj može imati i negativne reperkusije.

Dodig je jedini analitičar u ovome serijalu koji je uočio prijetnju zbog toga što smo u tranzitnoj migrantskoj zoni. A to što je jedini ne mora značiti da je u zabludi.