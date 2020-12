[HRVATSKI SWOT] Gordana Soldo: Covid-19 prilika je i nužnost za kompletnu digitalizaciju države i poslovanja

Privlačenje investicija u zelenu ekonomiju prema konceptu kružnoga gospodarstva i u obnovljive izvore energije te propulzivnija digitalna transformacija javnog sektora prilike su za Hrvatsku.

To tvrdi savjetnica Uprave Financijske agencije Gordana Soldo u svojoj SWOT analizi u sklopu Liderovog serijala 'Hrvatski SWOT'.

U tom kontekstu spominje i Finin novi instantni platni sustav, 'koji mnogi smatraju revolucionarnim u platnom prometu u Hrvatskoj'.

U vezi s digitalnom tranzicijom Soldo podsjeća na to da Europska komisija najavljuje plan koji će biti predstavljen u prvom kvartalu sljedeće godine i imati jasno definirane digitalne ciljeve do 2030. koji se odnose na povezivost, vještine i digitalne javne usluge. Središnje će mjesto u njemu imati pravo na privatnost i povezivost, sloboda govora, slobodan protok podataka i kibernetička sigurnost. Komisija planira i propise u područjima sigurnosti, odgovornosti, temeljnih prava i podatkovnih aspekata umjetne inteligencije te prijedlog za europsku elektroničku identifikaciju. Sve to velike su mogućnosti za Hrvatsku, tvrdi Soldo, ne sumnjajući da ćemo ih znati iskoristiti.

I Soldo se svojom analizom uključila u raspravu koja se ovih dana vodi u ovome serijalu o tome kako 'potrošiti' izglednih 22 milijarde eura iz fondova EU. Ona smatra da fondove EU treba iskoristiti za razvoj digitalnog društva uz fokusiranje na bržu i propulzivniju digitalnu transformaciju javnog sektora.

- Integracija digitalne tehnologije u sva područja poslovanja značajno mijenja način poslovanja i pružanja usluga. Tema digitalizacije nije više plan za budućnost, ona danas podrazumijeva uključenost niza državnih i lokalnih institucija te gospodarskih subjekata koji su svi svjesni da je bilo kakav napredak države, kompanija i društva bez digitalizacije, nemoguć.

Uvjeti poslovanja u vrijeme pandemije izazvane Covidom-19, prilika su i nužnost da se ta integracija provodi u svim segmentima gospodarstva i to ubrzanim tempom. Tu ubrzanu digitalizaciju konzumiramo kroz obavljanje poslova van našeg ureda, često u pokretu (u prijevoznim sredstvima), jer se mnogi poslovi mogu obavljati kod kuće, što se u uvjetima pandemije pokazalo vrlo korisnim – objašnjava Soldo i zaključuje da digitalna tehnologija omogućava brže i efikasnije poslovanje u svakom pogledu, a pogodna je i za mala i za velika poduzeća čemu svjedoče i usluge Fine zasnovane na digitalnoj tehnologiji.