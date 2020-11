[HRVATSKI SWOT] Manuela Tašler upozorava na slabu poduzetničku infrastrukturu

U prošlom nastavku serijala 'Hrvatski SWOT' stali smo na proizvodnji, za koju je Viktor Vresnik iz Jutarneg lista ustvrdio da 'još ima prostora za proizvodne tvrtke koje igraju na kvalitetu'. Pa, kako na proizvodnju gleda Liderov 'novinarski žiri'? To je snaga i prilika.

Novinari su zapazili da su robni izvoznici u usponu još od prošle financijske krize te da je sve više onih koji izvoze robu dodane vrijednosti. Zamjenica glavnog urednika Lidera Manuela Tašler, čiju SWOT analizu objavljujemo danas, posebno izdvaja snagu prerađivačke industrije.

---Naglašava da je prilika u nišnoj industrijskoj proizvodnji, i tu se podudara s prijedlogomo orijentaciji na 'male europske niše', i bliska je ocjeni 'veleposlanika' EU u Hrvatskojo snazi koju imamo u nišama izvrsnosti (posebno apostrofira IT sektor). Tašler posebno izdvaja da je slabost hrvatske ekonomije u slaboj poduzetničkoj infrastrukturi i to objašnjava detaljnije:

- Loša poduzetnička infrastruktura znači da je, kratko rečeno, poduzetnik prepušten sam sebi. Kao prvo, nemamo sustav osnovne poduzetničke edukacije u školama pa ljudi ulaze u biznis bez temeljnih znanja o njemu, osim ako nisu završili neki skupi privatni fakultet. Poduzetnički inkubatori mali su i dostupni malobrojnim tvrtkama. Na primjeru novih IT tvrtki vidimo koliko su inkubatori važni za razvoj poduzetništva. No većina do njih ne može doći.

Savjet poduzetnik može dobiti samo od skupog konzultanta. Ne postoji mreža savjetnika po državnim institucijama ili komorama. Dobivanje kredita komplicirano je jednako kao dobivanje državnog jamstva za kredit. Alternativni oblici financiranja ili ne postoje ili su nerazvijeni – tvrdi zamjenica glavnog urednika Lidera.