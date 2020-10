[HRVATSKI SWOT] Mladen Vedriš: Hrvatska ima snagu i prilike kao članica EU, ali slabosti i prijetnje su autohtone

Europska unija, te geoprometni i geopolitički položaj najveća su snaga hrvatske ekonomije. To u svojoj SWOT analizi hrvatske ekonomije u sklopu Liderovog projekta Hrvatski SWOT tvrdi Mladen Vedriš, profesor ekonomije na Pravnom fakultetu u Zagrebu. No, njegovo poznavanje situacije ne iscrpljuje se ex cathedra.---

On je kao političar i poduzetnik u praksi prošao i poznaje i osobno sve sastavnice razvojnog modela triple helix, i to sve do samog vrha hijerarhije kao prvi čovjek grada Zagreba i potpredsjednik Vlade.

Utoliko je dragocjena njegova ocjena o vezi Hrvatske uz EU. On u tome vidi i ključne prilike, prvenstveno u kontekstu jačanja industrije. Ali, Vedriš ne gaji nadu da će Hrvatsku u bolju budućnost odvesti domaće strateško opredjeljenje, nego bi Hrvatska mogla biti kolateralni dobitnik trajnog opredjeljenja Unije za jačanje industrije i povratka industrije s Dalekog istoka u EU.

Pa, ako su pozitivne strane SWOT matrice vezane uz EU, negativne su strane (slabosti i prijetnje), osim globalne koronaprijetnje - autohtoni hrvatski proizvodi.---