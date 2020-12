[HRVATSKI SWOT] Sindikalist Boris Feis: Radnici su u Hrvatskoj visokoproduktivni, ali malo plaćeni

Normalno je da tajnik Saveza samostalnih sindikata Boris Feis u svojoj SWOT analizi - koju objavljujemo danas - u elemente snage hrvatske ekonomije ubraja obrazovane radnike i njihovu veliku proizvodnost, a među slabosti niske plaće, neobrazovani menadžment i nisku razinu socijalnog dijaloga. Može se reći da se u ovom prilogu na najbolji način predstavlja kao zastupnik radničkih interesa.

Feisovom analizom završavamo prvi dio serijala 'Hrvatski SWOT'. U gotovo tri mjeseca objavili smo ukupno 46 SWOT analiza hrvatske ekonomije. Tome treba dodati i deset sektorskih analiza.

Tako se na Liderovim stranicama okušalo više od pedeset eminentnih autora – od članova akademske zajednice, konzultanata, analitičara i poduzetnika, do stranih insajdera, specijaliziranih novinara, predstavnika poslovnih udruga, sindikata i političkih stranaka.

Sljedeći tjedan pokušat ćemo izvući zajednički nazivnik, odnosno SWOT analizu koja bi ocrtavala presjek najčešćih neuralgičnih točaka s prijedlozima za njihovo rješavanje.

Jedan od istaknutijih ekonomista već nas je uvjeravao da je to nemoguća misija te da smo trebali taksativno navesti sve moguće elemente u svim kategorijama, od kojih bi onda sudionici ankete po pet zaokruživali kao odgovore. Zaista, to bi bilo metodološki, a pogotovu statistički jednostavnije. No, onda ne bismo dobili niz originalnih ideja koje smo objavili u proteklih dvanaest tjedana.