Na krilima 5G-a gaming industrija raste i ruši granice između platformi u svijetu igara

S obzirom da je 5G tehnologija od presudnog značaja za gospodarski i društveni razvoj te podizanje nacionalne konkurentnosti, sve napredne države imaju 5G definiran kao stratešku tehnologiju. Hrvatski Telekom je u listopadu 2020. godine pustio u rad prvu komercijalnu 5G mrežu čime je peta generacija mobilne mreže stigla u Hrvatsku. Radi se o tehnologiji budućnosti koja će obilježiti sljedeća desetljeća i donijeti revolucionarne promjene u zdravstvu, prometu, školstvu, poljoprivredi, energetici, čitavim gospodarstvima, a potencijalno bi mogla biti značajna kao i otkriće struje ili prvi automobil. Uz razvoj 5G tehnologije stiže 2,3 milijuna novih poslova u zemljama EU, a globalni BDP mogao bi narasti i za 4 bilijuna dolara do 2030. Lider u suradnji s Hrvatskim Telekomom istražuje kakav će utjecaj 5G tehnologija imati na naš svakodnevni život.

Već se nekoliko godina priča kako gaming industrija vrijedi više od glazbene i filmske industrije zajedno a čini se da će taj jaz postajati sve veći i veći u korist industrije igara. Uz gaming industriju je usko vezan i cloud gaming, 5G, ali i razne sportske e-lige što je prvi u Hrvatskoj prepoznao Hrvatski Telekom pokrenuvši prošle godine Hrvatski Telekom e-Ligu.

Cloud Gaming ruši granice

Cloud gaming postao je nova paradigma dostave sadržaja igara do krajnjeg korisnika se temelji koja na izmještanju iscrtavanja zaslona korisnika s korisničkog uređaja na poslužitelj.

- U slučaju cloud gaminga korisnik na poslužitelj šalje svoje naredbe dok se na poslužitelju izračunava novo stanje virtualnog svijeta igre, iscrtava se nova scena, svaki okvir scene se snima u video strujanje i onda se to video strujanje šalje korisniku putem mreže gdje se prikazuje. Ovakav način dostave igara ima velike prednosti u tome što se svaka igra može igrati na bilo kojem uređaju koji ima dobru mrežnu poveznicu - objašnjava Mirko Sužnjević, docent na Zavodu za telekomunikacije s FER-a i dodaje kako će uz cloud gaming i 5G biti moguće igranje bilo koje igre, bilo gdje na mobilnom uređaju.

U stvarnosti moći ćete na putu na posao u tramvaju igrati najnoviji Call of Duty na mobitelu. Igre rađene za PC i konzole moći će se igrati na mobitelu, kao i igre koje su napravljene za primjerice samo jednu mobilnu platformu kao što je iOS moći će se igrati na Androidu. Dakle cloud gaming s 5G mrežom ruši granice platformi u svijetu igara – govori Sužnjević.

Za e-sport to znači da će se omogućiti da se neke vrlo atraktivne za sada nedostupne lokacije moći koristiti kao arene što bi moglo doprinijeti popularizaciji e-sporta generalno. Za generalno gaming tržište opet je to velika prilika upravo zbog rušenja barijera između platformi.

Nikola Stolnik direktor tvrtke Good Game Global imao je čast biti prva osoba u Hrvatskoj koja je zaigrala na 5G vezi od koje u budućnosti očekuje velike stvari.

- Računalna infrastruktura, a pogotovo internetska veza je ključan faktor za razvoj esporta. Koliko god esport bio digitalan, brzina internetske veze ima izniman utjecaj na razboj industrije. Za primjer možemo uzeti regionalizaciju i klasteriranje esport natjecanja po regijama za vrijeme pandemije. Radi nemogućnosti putovanja, natjecatelji su bili primorani igrati turnire "od kuće". Kako brzina odaziva ovisi o udaljenosti igračevog računala od glavnog servera natjecanja i brzina internetske veze, pojedini timovi i igrači stavljeni su u nezahvalnu situaciju da zbog same infrastrukture nisu u mogućnosti pokazati svoje puno umijeće igranja. 5G će niskom latencijom ponovno premostiti 'zaključane' regije te omogućiti globalna natjecanja čak i bez potrebe za susretima 'lice o lice'. Dodatno, sama produkcija esport evenata ovisi o pokrivenosti 'žicama'. 5G će nam omogućiti da produciramo veći broj offline evenata i natjecanja bez stalne brige o tome gdje je internet proveden i hoćemo li morati skupo platiti provođenje internetskih veza na lokaciju. Osim toga, možemo računati na veći broj iznimnih talenata koji su do sada bili sakriveni i nisu mogli pokazati svoj talent na svjetskoj sceni jer njihove lokacije nisu bile pokrivene optikom. 5G pokrivenost riješit će taj problem – kaže Stolnik.

Cloud gaming možemo prevesti i kao online gaming koji je slaže se i gamer Ivan Rade poznat u zajednici kao Malajski Tapir, budućnost od koje ne treba bježati nego treba izvući sve ono najbolje iz nje.

- Profesionalno igranje ili samo zabava - gaming je nešto što ljudi obožavaju. Nakon napornog dana na poslu doći kući, zavaliti se u kauč i imati otvoren cijeli svijet mogućnost ispred sebe. To je nešto čemu težimo, a to nam donosi i cloud gaming. Jednostavnost i funkcionalnost je ono što privlači ljude, a cloud gaming kojem je pozadina naravno strašno komplicirana je zapravo iznimno jednostavan za korištenje igraču – kaže Rado.

Ivan Rado aka Malajski Tapir 5G će staviti osmijeh na lica puno ljudi. Velik je broj igrača nije u mogućnosti igrati kako bi htjeli jer nemaju dovoljno dobru konekciju ili im je mreža zagušena. Čak i ako je nekima download dovoljno dobar za pretraživanje internetom, upload brzine ih muče i mreža im ne omogućava da igraju online bez ikakvih problema. S 5G bi se velik broj poteškoća trebao riješiti i ljudi bi bez grča mogli upaliti najdražu igru, znajući da neće morati čekati po 5 sati da se skine novi update ili to da neće odjednom moći imati upaljen stream i igrati sa strane bez da im je gameplay puna delaya.

Koliko će 5G mreža unaprijediti e-sport, koliko je važna sama infrastruktura i na koje će sve načine utjecati na gaming i esport industriju objasnio je Richard Brešković direktor Sektora marketinga za privatne korisnike Hrvatskoga Telekoma koji kaže kako je kvalitetna infrastruktura iznimno važna za e-gaming, što će potvrditi i svaki gamer.

- Kao predvodnik digitalizacije u Hrvatskoj i najveći privatni investitor, HT kontinuirano ulaže u razvoj infrastrukture, što smo dokazali i lansiranjem prve komercijalne 5G mreže. Bez obzira radi li se o mrežnoj igrici putem različitih uređaja ili igranja u oblaku, uz 5G tehnologiju najistančaniji gameri neće osjetiti nikakvo zastajkivanje niti čekanje na učitavanje sadržaja. Veliku važnost u gaming segmentu ima i optička infrastruktura te je Hrvatski Telekom prošle godine više nego udvostručio njezino uvođenje, u odnosu na prethodnu godinu. Naime, sve veći broj igara ima 4K razlučivost i teške su po 60 i više gigabajta. U praksi to znači da je na optici za download igre od, primjerice, 10 GB potrebno maksimalno 10 do 13 minuta. Ulaganjem u kvalitetnu infrastrukturu HT svojim korisnicima daje više zabave i osigurava još bolje gaming iskustvo. Brzina interneta, brzina odaziva i kvaliteta slike u uvjetima kada se sve igra online ima još veću ulogu, posebice pri organizaciji virtualnih natjecanja. Ukratko, internet, a posebno 5G, omogućit će ogroman napredak u igranju i to u bilo kojem kutku Hrvatske, a to je i naš cilj – objašnjava Brešković.

e-Liga kao platforma za klubove i igrače

Na prvu sezonu Hrvatski Telekom e-Lige, u kojoj su sudjelovala četiri hrvatska nogometna kluba, prijavilo se gotovo 900 igrača, odigrana su ukupno 362 susreta u kojima je postignuto 2111 golova, a rekordi su padali i u gledanosti - više od 400 tisuća navijača pratilo je cijelu sezonu i humanitarnu utakmicu putem YouTubea i Facebook kanala. Druge pak sezone, umjesto četiri, pridružilo se ukupno 9 klubova prve HNL a i sama struktura natjecanja se približila samoj 1.HNL ligi.

- Ove godine ulozi su veći pa smo tako odlučili nagraditi sve finaliste, ali isto tako i fanove za koje smo pripremili posebne pogodnosti. Sudjelovanje puno većeg broja klubova je nešto što su nam lani igrači sugerirali da bi voljeli vidjeti u novoj sezoni. To je i nama bila odlična povratna informacija i potvrda interesa da Hrvatski Telekom e-Liga raste u jednu veliku priču – govori Brešković.

Jedan od igrača u ligi bio je i Rado koji dojmove s lige opisuje kao fantastične.

- Dojmovi s Hrvatski telekom e-Lige su fantastični. Ja se ovim poslom bavim zadnjih 6 godina i sjećam se svakakvih pokušaja koji su na kraju završavali s ne prevelikim uspjehom. No unazad zadnje dvije godine su se i firme osvijestile i shvatile su da je ovo pravi put prema naprijed te da ima puno mjesta za kvalitetan rad. Hrvatski Telekom e-Liga je prvi potpuno uspješan projekt koji ne samo da je dao igračima priliku da pokažu što znaju nego je dao i klubovima platformu da sudjeluju u esportu što mnogi klubovi u svijetu rade već godinama – objašnjava Rado.

Hrvatski Telekom e-Liga originalan je koncept koji donosi novu razinu profesionalizma u domaći esport. Jednim projektom, najveći nogometni klubovi prve Hrvatske nogometne Lige potvrdili su esport kao jedan od vlastitih strateških smjerova i dali esportu službeni pečat odobrenja. Nogometni klubovi koji se odluče priključiti e-Ligi u budućnosti dobivaju potpuno novu platformu za distribuciju i reklamiranje svog branda. Osim što se klubovima osigurava vidljivost prema novoj publici - mlađim i tehnološki pismenim generacijama, osigurava se personalizirani content za društvene mreže klubova a pronalaze se i novi esport talenti za klub. Klubovi odjednom, principom ključ u ruke, dobivaju potpuno novu sekciju - onu digitalnu, novu publiku i potpuno novo tržište za sponzore. Put prema esportu nije jednostavan te sadrži pozamašan broj jedinstvenih izazova. E-liga im stoga služi kao facilitator inicijacije u esport.

Mnogo pozitivnih stvari koje su proizašle iz e-Lige znače samo da će Hrvatski Telekom nastaviti s razvojem svoje ponude u gaming segmentu te unaprjeđenjem korisničkog iskustva.

- Neprestano pratimo svjetske trendove i vidimo veliki potencijal za razvoj gaminga u Hrvatskoj, ali i regiji. Iako je esport isprva bio samo zabava za ljubitelje igara i entuzijaste, danas gaming turniri u svijetu pune stadione, imaju svoje komentatore i profesionalne igrače, a sve su češće i priče o potencijalnom uključivanju esporta u program Olimpijskih igara. Kako se može vidjeti i na primjeru HT e-Lige, u Hrvatskoj postoji puno kvalitetnih gamera i ponosan sam što smo im dali priliku da se na velikoj sceni dokažu i da pritom uživaju u onome što vole i s time planiramo nastaviti i dalje – zaključuje Brešković.

Humanitarni karakter

Za kraj treba spomenuti da Hrvatski Telekom e-Lige ima i humanitarni karakter, a o čemu se radi objasnio je Brešković.

- Hrvatski Telekom je u prvoj sezoni e-Lige organizirao „Sudar titana“, okršaj u kojem su snage odmjerili vodeći ljudi Hrvatskog Telekoma i popularni hrvatski gejmeri te je tom prilikom dali donaciju Udruzi roditelja vitalno ugrožene djece Kolibrići. U sklopu druge sezone Hrvatski Telekom e-Lige održana je humanitarna utakmica na kojoj smo sredstva prikupljali za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ERFa) Sveučilišta u Zagrebu. Svoje snage ovoga su puta odmjerili bivši studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva, a danas uspješni poslovni ljudi, Bruno Kovačić iz SuperBeta i Ivan Runje iz Hrvatskog Telekoma sa sadašnjim studentima FER-a, Andrejom Lukićem i Lukom Zekanom. Bilo je predviđeno da donacija ovisi o broju postignutih golova, tj. 1000 kuna po svakom golu, ali kako je palo samo golova i s obzirom na to da hvalevrijedan rad ERFa zaslužuje podršku iznos smo odlučili zaokružiti na 20 tisuća kuna i sigurni smo da će biti dobro iskorišteni – zaključuje Brešković.