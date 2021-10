Hrvatski Telekom prvi u Hrvatskoj demonstrirao 5G+ brzine do 4 Gbit/s

Hrvatski Telekom, vodeći telekom koji je prvi na domaćem tržištu predstavio 5G tehnologiju, danas je prvi pokazao mogućnosti 5G+ mreže postigavši brzine do 4 Gbit/s te vrijeme odaziva mreže od samo 10 milisekundi, navodi se u priopćenju.

5G+ mreža zasniva se na frekvencijama od 26 GHz koje je Hrvatski Telekom osigurao na natječaju za 5G spektar okončanom u kolovozu. Time je Hrvatski Telekom postao i jedini operator u Hrvatskoj koji pruža 5G usluge na svim raspoloživim 5G frekvencijskim pojasevima. 5G+ mreža višestruko povećava performanse mobilne mreže u segmentu vršnih, srednjih brzina pristupa Internetu te skraćuje vremena odziva mreže.

Prikazane performanse mreže u bližoj budućnosti omogućit će razvoj novih i inovativnih usluga, a 5G+ mreža imat će značajnu ulogu u daljnjem razvoju e-mobilnosti u Hrvatskoj. Tim povodom Hrvatski Telekom je predstavio koncept usluge ažuriranja softvera za električne automobile te razmjene podataka sa servisnim centrom prilikom punjenja na e-punionicama.

- Danas pokazanim performansama 5G+ mreže pokazali smo koliko nas uzbudljiva budućnost čeka s 5G tehnologijom. Segment e-mobilnosti i električnih automobila samo je jedna od grana koja će doživjeti puni procvat zahvaljujući 5G-u. Zbog velike širine spektra, 26 GHz frekvencijsko područje bit će ključno u budućnosti za ostvarivanje velikih kapaciteta, a ujedno i velikih vršnih brzina prijenosa. To će omogućiti razvijanje novih korisničkih usluga koje će moći koristiti veliki kapacitet i ultra-nisku latenciju kao što su, na primjer, campus mreže za industriju 4.0 - ističe Boris Drilo, član Uprave Hrvatskog Telekoma i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije.

U segmentu električnih vozila 5G će biti ključan za napredno korisničko iskustvo, još veću sigurnost i pouzdanost u odvijanju prometa. Procjenjuje se da će do 2030. godine na svjetskim cestama biti 41 milijun automobila povezanih s 5G-om te da će se taj broj barem udvostručiti do 2035. godine. S obzirom na to, nužna je u potpunosti pouzdana i napredna mrežna infrastruktura za podršku EV punionicama na kojoj Hrvatski Telekom sustavno radi i koju kontinuirano unaprjeđuje.

- Brz i siguran prijenos podataka nužan je za uspješnu tranziciju ka punoj primjeni e mobilnosti. Uvođenje danas predstavljenih funkcionalnosti i mogućnosti 5G mreže pozitivno se odražava na vezane industrije kod kojih dolazi do daljnjeg ubrzanog razvoja, do većeg ulaganja u sigurnosne aspekte rješenja i proizvoda te infrastrukturu. Kvaliteta korisničkog iskustva se unaprjeđuje jer sve postaje brže, jednostavnije i preciznije, nema čekanja i manji je broj grešaka, a povećana je dostupnost u svakoj točki kontakta s uslugom. 5G se susreće s potrebama novih generacija, a svima koji doživljavaju promjenu omogućuje brže prihvaćanje tehnoloških novosti koje za cilj imaju održivost i sigurnost - objasnio je Goran Ježić, direktor tvrtke Business Computer Systems.

S najvećim brojem postavljenih punionica, Hrvatski Telekom predvodnik je na području e-mobilnosti u Hrvatskoj i regiji te najpouzdaniji tehnološki partner u njihovoj implementaciji i upravljanju, kao i u pružanju digitalne usluge punjenja.