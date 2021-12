Hrvatsko tržište podatkovnih centara ima potencijala za rast

Uslužno računalstvo u oblaku, podatkovni ili data centri, rasli su zajedno s IT inudstrijom, ali automatizacija i digitalizacija poslovnih procesa, sve veće baze podataka i zahtjevi za njihovom sigurnošću dali su im dodanu vrijednost. Podatkovni centri su velike skupine umreženih računalnih servera koji se koriste za daljinsko pohranjivanje, obradu ili distribuciju velikih količina podataka. Potražnja za kolokacijom servera ubrzala je rast svjetskog tržišta podatkovnih centara koje, prema Gartneru, vrijedi 200 milijardi dolara i ove je godine, u odnosu na prošlu, raslo šest posto.

Takve ‘banke’ podataka posluju i na hrvatskom IT tržištu, primjerice, prvi privatni podatkovni centar prije više od petnaest godina izgradila je tvrtka Megatrend poslovna rješenja, koji je u siječnju ove godine prodala Compingu. Dok je najveći podatkovni centar u Hrvatskoj krajem studenog otvorila tvrtka A1 Hrvatska, najveći je i na regionalnom tržištu, a u njegovu izgradnju i opremanje uloženo je 11 milijuna eura. Osim novoga, A1 ima još jedan podatkovni centar, no nije jedina tvrka koja ima više takvih centara, dva ima i APIS IT, a Hrvatski Telekom ima ih nekoliko. Osim spomenutih, podatkovni centar imaju Storm Grupa, Cratis, KING ICT, Altus, ali u Hrvatskoj, prema procjenama IT stručnjaka, ima samo tri-četir velika podatkovna centra. A1 Hrvatska je, prema riječima, Ivana Gabrića, glavnoga direktora za poslovne korisnike, na vrijeme prepoznao rast potražnje za cloud uslugama i kolokacijom u Hrvatskoj te je u Novom Zagrebu izgradio novi podatkovni centar prema najvišim svjetskim standardima.

- Jedini je podatkovni centar u Hrvatskoj iz temelja izgrađen prema TIER 3 kriterijima UpTime instituta, svjetskog lidera u standardizaciji performansi digitalne infrastrukture. Površina mu je veća od 2100 metara četvornih, ima šest tehničkih soba, a ukupni kapacitet je čak 300 IT ormara. Opremljen je vlastitom trafostanicom koja se napaja iz dvije neovisne energetske grane maksimalnog kapaciteta 2MW. Novi A1 podatkovni centar radi s 1,26 PUE što je u svjetskim okvirima za klimatsko područje u kojem se nalazimo vrhunska performansa – kaže Gabrić.

Ta tvrtka na Žitnjaku ima još jedan podatkovni centar površine 900 metara četvornih s 230 IT ormara, te je jedan od najvećih pružatelja ove vrste usluga u regiji. Podatkovni centri Hrvatskog Telekoma u uporabi su više od petnaest godina, a najveći od njih, onaj u Selskoj ulici u Zagrebu otvoren je 2014. Na oko 2000 četvornih metara serverskog prostora TIER 3 razine pouzdanosti nalazi se nekoliko stotina serverskih ormara. Jedan od novijih podatkovnih centara je i Managed Data Center tvrtke Cratis iz Varaždina, jedini privatni podatkovni centar neovisan o davatelju telekomunikacijskih usluga, a cilj Matije Grabara, vlasnika i CEO Cratisa, je pozicionirati ga kao najveći i najmoderniji u ovom dijelu Europe. Cratisov podatkovni centar ima šest IT soba na ukupno više od 2000 metara četvornih prostora za smještaj računalne i serverske opreme, certificiran je s najvišim svjetskim standardom Tier3 i sukladan TIA942 standardu, a nalazi se na križanju glavnih optičkih pravaca koji povezuju istočnu sa središnjom Europom, dok je sa Zagrebom spojen vlastitim optičkim nitima. Početkom 2014. u poduzetničkoj zoni Jalševac u Jastrebarskom otvoren je DataCross u vlasništvu tvrtke Podatkovni centar Križ, podatkovni centar čiji je vlasnik od travnja ove godine postala tvrtka APIS IT, te se danas zove DC Jaska, kapacitet mu je više od 1,6 MW i ukupne je površine veće od 1200 četvornih metara. Osim njega, APIS IT ima i podatkovni centar u Paljetkovoj ulici u sjedištu tvrtke u Zagrebu.

Gradnja, opremanje i održavanje podatkovnih centara zahtijeva veliko ulaganje i stručni kadar, tako da se korisnicima isplati kolokacija vlastitih servera jer je to jeftinije nego imati vlastiti podatkovni centar, a podaci su zaštićeni i u slučaju prirodnih katastrofa poput potresa, požara i poplave. No hrvatsko tržište podatkovnih centara je malo, primjerice, manje od onoga velikih europskih gradova, a cijene usluga ne slijede dovoljno brzo one na svjetskom tržištu.

No prostora za rast hrvatskog tržišta podatkovnih centara ima jer sve više tvrtki premješta servere u oblak.

