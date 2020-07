Hrvoje Prpić odgovara kada se očekuje potpuna elektrifikacija vozila u Hrvatskoj

Hrvatskim cestama prolazi sve više električnih vozila, a ni na pločnicima ne nedostaje njihovih daljnjih električnih rođaka - romobila i bicikala. No, možda najbolji pokazatelj da ljubitelja e-vožnje u domovini ima puno je činjenica da je natječaj za potpore za kupnju električnih vozila završio u sekundi.

Kako bi se okupili i zajedničkim snagama promovirali ekonomske i ekološke prednosti e-vožnje te izborili za što bolje uvjete državnog sufinanciranja nabave 'eko limenih ljubimaca', početkom godine su osnivač HGspota te suosnivač Hrvatske mreže poslovnih anđela Hrvoje Prpić, poduzetnik Saša Cvetojević i direktorica Klasik TV-a Maja Jelisić Cooper osnovali Hrvatsku udrugu vozača električnih vozila Strujni krug. U samo nekoliko mjeseci postojanja, ovih je dana udruga postala članicom Europske udruge za elektromobilnost (AVERE), a tim smo povodom popričali s predsjednikom udruge Hrvojem Prpićem. Evo što smo saznali!

Kako ocjenjujete stanje u RH na području elektromobilnosti?

Hrvatska, kao i ostatak istočnog dijela EU, kaska za zapadnim dijelom EU. Međutim, nije to nikakvo čudo, oduvijek je situacija bila takva da su se nove tehnologije predstavljale u zapadnoj Europi pa se s vremenom slijevale prema istoku. Srećom je Hrvatska dio EU jer je osjetna razlika između zemalja EU i europskih zemalja koje nisu u Uniji. Zahvaljujući sredstvima Europske unije, u Hrvatskoj danas imamo na svaka dva električna vozila po jedan punjač. Tako da je mreža punjača izuzetno razvijena. Imali smo sreću kao turistička zemlja da su nas prepoznali i u Tesla Motors i postavili čak osam mjesta za svoje superpunjače čime su pokrili kompletnu Hrvatsku, od granice sa Slovenijom do granice sa Srbijom te od Zagreba do Dubrovnika i Zagreba prema Istri.

Kad se u Hrvatskoj može očekivati potpuna elektrifikacija vozila?

S obzirom na napore EU da smanji emisije CO2, naše procjene su da će do pune elektrifikacije vozila zapadne Europe doći do 2030. godine, a Hrvatska će, zajedno s ostatkom zemalja istočne Europe, kasniti za tim ciljem oko 3 do 5 godina. Naš cilj će biti da uštedimo godinu, dvije u tom procesu te da olakšamo kupcima vozila da se lakše odluče na elektriku.

Zašto taj proces tako dugo traje?

Oduvijek je Hrvatska težila europskim tekovinama, a ulaskom u EU dobili smo, osim ogromnog tržišta, i nove ciljeve - podizanje kvalitete života i produženje istog. Cilj EU je smanjenje emisija CO2 i smanjenje zagađenja, a Hrvatska bi, kao turistička zemlja, trebala te ciljeve dočekati široke ruke. Nažalost, neki puta ljudi ne žele promjene i zadovoljni su s postojećim stanjem. Ako se ti ljudi nalaze na pozicijama s kojih se donose odluke, tada to može biti problem i takvi ljudi mogu značajno usporiti razvoj.

Zapadna Europa već broji znatno povećanje udjela električnih vozila u prodaji, pa se neke zemlje poput Norveške ove godine mogu pohvaliti sa 66 posto prodanih vozila s mogućnošću punjenja baterije (plug-in). U udruzi Strujni krug smatraju kako je Portugal primjer koji bi Hrvatska trebala slijediti. Tamo je naime u prvoj polovici ove godine čak 12 posto svih prodanih vozila bilo električno.

Među ciljevima udruge je i rad s Vladom. Sad je posebno prigodno vrijeme da se predstave ključne točke što očekujete od Vlade u novom mandatu. Koje KPI-jeve biste joj postavili?

Ne bismo postavljali KPI-eve Vladi jer to nije samo posao Vlade, to je posao svih nas. Na Vladi je da u dogovoru s predstavnicima elektromobilnosti olakša proces dobivanja poticaja te ulazak novih subjekata na tržište elektromobilnosti. Mi ćemo pokušati zajedno s Vladom naći što je moguće jednostavniji način poticanja električnih vozila da potencijalnim kupcima maksimalno pojednostavimo kupnju električnih vozila. U tu svrhu očekujemo sjesti s resornim ministrom čim se formira Vlada i predati joj naše prijedloge.

Što zapravo za Hrvatsku znači vaše članstvo u AVERE?

Članstvo u AVERE će nam omogućiti da kroz institucije EU lobiramo za nužne promjene za koje vidimo da nećemo moći postići sami, kroz suradnju s Vladom. Dakle, neka vrsta pritiska ako vidimo da za tim ima potrebe. Međutim, nadamo se da će članstvo u AVERE služiti isključivo da pokažemo kako je i Hrvatska zajedno s ostatkom Europe željna napretka i da će učiniti sve da očisti zrak u gradovima u ovoj našoj prekrasnoj zemlji.