Htjeli to ekonomisti ili ne, sva je ekonomija na kraju politička

Predstavljajući nedavni Ekonomski savjet u Udruzi Glas poduzetnika, inicijator ideje i član Udruge Vuk Vuković ponovio je tezu popularnu među mnogim ekonomistima mlađe generacije o ekonomiji neopterećenoj ideologijom i ekonomskim doktrinama, što mnogim ekonomistima starije generacije i pokojemu mlađem politologu zvuči kao oksimoron. Ugledni ekonomist s oksfordskim doktoratom objasnio je da je cilj Savjeta proizvesti prijedloge konkretnih ekonomskih reformi i mjera utemeljenih na akademskim istraživanjima i empirijski dokazanima, odnosno materijal koji zaista djeluje u praksi. Tim je zamišljen kao savjetodavno tijelo udruge koje, objasnio je Vuković, neće zagovarati ideologije i doktrine, što, primjerice, znači da nije poanta u tome da se kritizira Vlada ili jednostavno nabrajaju hrvatski problemi. Svakako dobrodošao odmak od domaće svakodnevice nameće pitanje kako Savjet namjerava pronaći svojevrsni sveti gral ekonomske znanosti – političku ekonomiju bez politike.

Valjda otkako postoji kao etablirana znanstvena disciplina, ekonomija pokušava sa sebe otresti neugodni miris društvene znanosti s matematikom i statistikom kao korisnim, ali ne uvijek pouzdanim, alatima kad se počnu primjenjivati na neizdrživo nesavršena čovjeka u korist egzaktnih rođakinja poput fizike, matematike, kemije, medicine i biologije. Velik dio ekonomista, nije tajna, oduvijek je sanjao o laboratorijskim kutama i spektrometrima, lijevcima i Erlenmeyerovim tikvicama, no to još nitko od njih nije ostvario jer kad završe svoje eksperimente, analize i istraživanja, sve potpuno objektivno i striktno u skladu sa znanstvenom metodom, dolaze do uvijek istog problema – netko to treba provesti, a taj netko nezaobilazna je politika, zbog čega stvar u svakom slučaju postaje politička. Slijedom toga mnogi su mislioci odustali od zamišljanja ekonomije bez politike i ustvrdili kako je sva ekonomija na kraju politička. Tema je stara, kompleksna i debelo nadilazi dvije stranice poslovnog tjednika, ali želja mlađih generacija da pokušaju još jednom stvoriti ekonomiju olakšanu za politiku, ideologiju i doktrinu zaslužuje barem kratku analizu.

O tome zašto je sva ekonomija u konačnici politička i ideološka pročitajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.