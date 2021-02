HUP: Povećati sredstva za EU projekte usmjerene na istraživanje i razvoj

Iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) u utorak su upozorili kako treba što prije pronaći sredstva za daljnje povećanje alokacije EU projekata usmjerenih na istraživanje i razvoj (R&D). Poslodavci okupljeni u HUP-ovoj granskoj udruzi profesionalaca za fondove EU u priopćenju navode da su se obratili krovnim ministarstvima s apelom za osiguravanjem dodatnih sredstava za 45 projekata prijavljenih za "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (tzv. IRI 2 natječaj).

Ministarstva su prepoznala veliku potrebu gospodarstva za podršku privatnim investicijama u istraživanje i razvoj kao i značaj spremnih, pozitivno ocjenjenih projekata, no konačna odluka o financiranju je do danas izostala, kažu u HUP-u. Od zatvaranja natječaja do sada, kako ističu, prošlo je pet mjeseci u kojem su prijavitelji morali započeti provedbu projekta, nabaviti opremu, dok je s druge strane dio prijavitelja bio prisiljen i zaposliti inozemne stručnjake što je utjecalo na ukupno povećanje troškova.

Poslodavci naglašavaju kako 'prilike za ulaganja u inovacije, istraživanje i razvoj danas, moramo prepoznati i podržati jer otvaraju prostor za suradnju gospodarstva sa znanstvenom zajednicom te omogućuju dodatno zapošljavanje stručnih i visoko obrazovanih kadrova'.

Svako novo zapošljavanje prijeko je potrebno u krizi uzrokovanoj pandemijom koronavirusa, kada su uvjeti na tržištu nepovoljni i kada mnogi poslodavci imaju poteškoća s novim zapošljavanjima kao i sa samostalnim financiranjem zahtjevnijih projekata, poručili su iz HUP-a. Direktor za podršku investitorima tvrtke Apsolon Marko Andabaka smatra kako je važno čim prije zaključiti vrednovanje i osigurati financiranje za sve projekte koji su se inovativnošću i kvalitetom istaknuli u vrlo kompetitivnom i zahtjevnom selekcijskom procesu.

- Iza svakog projekta nalazi se menadžment i istraživačko-razvojni tim stručnjaka s ambicijom razvoja i komercijalizacije inovativnih proizvoda čim se doprinosi otvaranju visokokvalificiranih radnih mjesta i jačanju istraživačko-razvojnih kapaciteta - kazao je.

Dodatnu važnost, kako je rekao, daje činjenica da će biti financirani projekti u području pametne specijalizacije gdje hrvatski know-how dokazano može biti globalno konkurentan te svaki pojedinačni projekt kreira okvir za nastanak nove, a možda i globalno uspješne, poduzetničke priče poput Infobipa i Rimac Automobila.

Iz HUP-a upozoravaju da su do sada poduzetnici utrošili brojne resurse na pripremu IRI projekata, uložili vlastite resurse u dimenzioniranje, pronalazak partnera, angažiranje stručnjaka, oblikovanje projekta te nova projektna zapošljavanja, nabavku opreme kao i odvajanje vremena postojećih zaposlenika u projektne aktivnosti.

Važno je znati da se ovakvi natječaji zbog svoje kompleksnosti ne ponavljaju često i ukoliko se ne osigura potrebnih 100 milijuna eura na postojećem natječaju, prijeti nam zatvaranje do sada otvorenih radnih mjesta, pad konkurentnosti u proizvodima i uslugama koji se ne razviju na vrijeme, istaknuli su iz HUP-a. Najvećim gubitkom smatraju obeshrabrenje svih budućih poduzetnika i poslodavaca koji bi se željeli javiti na ovakve natječaje, no odustaju zbog visokih početnih uloga i neizvjesnosti u prihvaćanju i financiranju prijedloga.

Iz HUP-a podsjećaju da je Republika Hrvatska jedna je od zemalja s najmanjom stopom ulaganja u istraživanje i razvoj u gospodarstvu na razini EU te poručuju kako bez ciljanog ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije Hrvatska gubi svoju konkurentsku prednost pred ostalim članicama Europe i svijeta.

Stoga poslodavci apeliraju na Vladu da uloži dodatne napore u pronalasku potrebnih sredstava kako bi se kvalitetne, spremne i već započete investicije provele.