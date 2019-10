HUT: Eksplozija privatnih iznajmljivača dodatno pogoršala strukturu turističkih kapaciteta

Prema izvještaju Hrvatske udruge turizma (HUT) za prvih osam mjeseci, vodeće hotelsko-turističke kompanije u tom su razdoblju ostvarile rast poslovnog prihoda od 5,4 posto u odnosu na prošlu godinu. U prošlom izvještaju nije bilo uopće optimizma, štoviše rast je bio i upitan, što dobro pokazuje da smo ove godine podigli paniku i upalili alarme na svim mogućim kanalima, najavljujući slabe turističke rezultate. Bez razloga. Rast broja turista je manji, ali je rast.

Nadalje, rast prihoda turističkih kompanija je manji, ali je rast. Rastu najbolji, oni koji su ulagali u kvalitetu, na tom argumentu podigli su cijene pa su više i zaradili. Zabilježili smo i kumulativan rast dolazaka turista d 4,33 posto i rast noćenja od 1,84 posto. Većina vodećih domaćih hotelsko-turističkih kompanija očekuje nastavak rasta pokazatelja i u posezoni.

Ono što hotelskim kompanijama smeta jest porast konkurencije u privatnom smještaju. Prema HUT-ovom izvješću, od ukupnog povećanja broja kreveta u komercijalnom smještaju od 67 tisuća u ovoj godini, polovica ih se odnosi na krevete u domaćinstvu (35.777 novih kreveta).

U HUT-u smatraju da je takva eksplozija kapaciteta dodatno pogoršala strukturu turističkih kapaciteta, pa hoteli i kampovi trenutno zajedno čine tek 35 posto ukupnih komercijalnih smještajnih kapaciteta, dok je udio kreveta u objektima u domaćinstvu dosegnuo 52,2 posto komercijalnog smještaja.

Dva online portala koja se bave iznajmljivanjem privatnog smještaja, (Airbnb i HomeAway, bez Booking.coma), krajem srpnja u ponudi su imala ukupno 236.800 smještajnih jedinica iz Hrvatske. Na ta dva online portala zabilježena je visoka stopa rasta volumena prodaje (+12,4 posto), a porasla je i prosječna cijena (+6 posto), čime je prihod u tom segmentu turizma u razdoblju od kolovoza 2018. do srpnja 2019. godine dosegnuo 2,03 milijarde eura.

Prema aktualnim podacima HNB-a, to je nešto manji iznos od onoga koliko je uprihodio cijeli hrvatski turizam u prvih šest mjeseci (2,7 milijardi). No i to je povećanje od pet posto. Tako da možemo reći 'tresla se brda, rodio se miš'.