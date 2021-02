HZJZ: Do 25.veljače utrošeno je 205.393 doza cjepiva

Nakon što smo jučer objavili tekst FT-a u kojem se tvrdi kako u mnogim zemljama, uključujući Hrvatsku, problem nije manjak dostupnih doza nego loša organizacija cijepljenja i manjak volje građana da se cijepe te da je Hrvatska iskoristila 234 tisuće doza što Hrvatsku smješta u skupinu europskih zemalja koje su iskoristile tek oko dvije trećine dostupnih cjepiva.



Nakon teksta, iz HZJZ-a su nam poslali reakciju na tekst u kojem navode koliko je točno zaprimljeno a koliko potrošeno cjepiva do sada prema njihovoj evidenciji, a reakciju prenosimo u cijelosti.



- Do 25.2. utrošeno je 205.393 doza cjepiva što je 81.8% od ukupno zaprimljenih i distribuiranih 251.070 doza cjepiva. Dana 25.2. smo centralno zaprimili 16.800 doza Moderne koje će se distribuirati u županije te 1.3. zajedno s 31.200 doza AstraZeneca i 23.400 doza Pfizer cjepiva. Dakle, ukupno kreće u distribuciju po županijama 1.3. 71.400 doza pa ako bi se te doze pribrojale ukupno zaprimljenim dozama dobilo bi se da je utrošeno 63.7% doza. No, to bi bilo pogrešno tako računati jer ovih 71.400 doza nije stiglo do cjepitelja a najvećim dijelom niti u RH. Podatak od 61% posto je netočan. Podatak o 81.8% iskorištenih doza je izrazito visok jer se uvijek jedan dio doza mora čuvati za 2. dozu. – objasnili su iz HZJZ-a.



Podsjetimo, FT je također pisao kako neke zemlje poput Danske, Estonije i Litve stoje vrlo dobro s procijepljenošću, dok cijeli niz drugih zapravo ne koristi niti ono što ima. To u velikoj mjeri potvrđuje i svježa vijest Guardiana prema kojem je od 1,4 milijuna doza AstraZenece u Njemačkoj iskorišteno tek 190 tisuća, odnosno otužnih 13 posto. Drugim riječima, cjepivo propada.