HZJZ ‘stvorio‘ vrlo zanimljivo tržište. Evo što trebate znati da bi na to tržište ušli.

Zbog toga što od početka školske godine, svi učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole i svi srednjoškolci moraju nositi maske, otvorilo se tržište od 300.000 ljudi. Naime, prema podacima Državnog zavoda za statistiku (od prošle školske godine) u Hrvatskoj ima oko 155.000 učenika od 5. do 8.razreda osnovne škole te 145.000 srednjoškolaca. To je 300.000 kupaca maski. Ako uzmemo da svaki učenik treba dvije maske, a da svaka košta 15 kuna (što je vrlo konzervativna procjena), to znači da ovo tržište vrijedi DEVET milijuna kuna. Stoga svi poduzetnici koji se žele 'baciti' na proizvodnju tekstilnih maski, evo preporuka kako ih proizvoditi.

Prema Uputi za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. obvezna je uporaba maski za djecu od 5. do 8. razreda i za srednjoškolce ukoliko se ne može osigurati propisana distanca od 1,5 odnosno dva metra (osim ako lokalni Stožer CZ drugačije ne odluči za pojedinu školu uslijed povoljne epidemiološke situacije), stoji u najnovijim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Materijal za izradu maski mora biti gušćeg tkanja ili dvoslojan, sa elastičnim krajevima ugodnim za nošenje. Materijal može biti jednobojan ili višebojan pod uvjetom da se može prati na temperaturi 60 o C ili više. Maska mora biti uredno obrađena u skladu s namjenom te sadržavati deklaraciju s podacima o sastavu, održavanju, uputi za nošenje i ostalim oznakama u skladu s primjenjivim propisima.

Maska mora biti dizajnirana da prekriva nos, usta i bradu, sadrži vrpce/elastične trake koje moraju biti prilagodljive veličini djetetove glave. Veličina maske treba biti prihvatljiva za prosječnu veličinu djece predškolske i školske dobi (npr. širina 13-15 cm, visina maske cca 10-12cm, ovisno o dizajnu maske), dok srednjoškolci mogu nositi maske uobičajenih dimenzija za odrasle.

S obzirom da ne postoji standardi za izradu tekstilnih maski, uputno je koristiti preporuke struke. Primjer tehničke specifikacije koja se može smatrati prihvatljivom za maske je: sastav pređe 100% pamučno vlakno, vez platno, gustoća osnove 25 niti/cm, gustoća potke 22 niti/cm, finoća osnove i potke Tt=30 tex i površinska masa tkanine od 140 g/m2. Kada nije moguće osigurati tkaninu gušćeg tkanja, uputno je izraditi maske u dva sloja.

Materijal za izradu maski ne smije sadržavati štetne tvari (npr. azo-bojila, formaldehid, metali i ostale tvari) i mora ispunjavati zahtjeve Priloga XVII Uredbe (EZ) br.1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH). Preporuka je koristiti certificirani tekstil poput tekstila OEKO-TEX Standard 100, kategorije proizvoda za dodir s kožom ili za proizvode za djecu. Gotovi proizvod mora biti zdravstveno ispravan.