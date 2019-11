I Hrvatska slijedi svjetske trendove u modernizaciji sustava plaćanja

Piše: FIMA Plus

Azijske brojke ne trebamo ni spominjati jer su inovacije vezane za kriptovalute tamo već odavno svakodnevnica.

S druge strane, u RH se procjenjuje kako 1 posto građana ima wallet za trošiti na stotinjak prodajnih mjesta, no FIMA Plus, varaždinsko poduzeće specijalizirano za pružanje usluga na kripto tržištu, slijedi svjetske trendove u moderniziranju načina plaćanja.

Od sada račune za proizvode i usluge poput šišanja ili kave možete platiti kriptovalutom, iako su izdani u kunama. Procedura plaćanja je krajnje jednostavna i uključuje skeniranje QR koda digitalnim novčanikom na mobitelu, nakon kojeg slijedi prijenos kriptovaluta iz digitalnog novčanika na račun tvrtke uz automatsku konverziju u kune.

Poduzeće putem svog FIMA Pay sustava procesira kriptotransakcije i obavlja ulogu mjenjačnice. Trenutno prihvaćene kriptovalute su bitcoin, litecoin, ether i bitcoin cash, a trgovci mogu odabrati jedno ili više rješenja za naplatu svojih usluga ili proizvoda – kripto POS terminal, integracija widgeta na webshop, web-aplikacija ili mogu link za uplatu poslati e-mailom.

Iz poduzeća kažu da je digitalna transformacija gospodarstva postala svakodnevna tema i u njoj vide prostor za napredak. Kriptotržište kao dio digitalizacije financijskoga tržišta i platnog sustava svakodnevno postaje sve uređenije, veće i pristupačnije ljudima. Kažu i da se od samog početka trude što više približiti široj javnosti digitalno tržište kriptovaluta, bez previše kompliciranja. Produkt toga je i FIMA Pay, usluga koju su osmislili u suradnji sa slovenskim poduzećem Limitlex, a koja omogućuje plaćanja u kriptovalutama.

- Svako poduzeće na svijetu pa tako i u Hrvatskoj može prihvatiti plaćanje svojih računa u kriptovaluti. To je dio digitalne transformacije poslovanja cjelokupnog gospodarstva, a koja se događa oko nas i svakim danom sve više intenzivira. Vijesti ovoga tipa globalna su svakodnevica i veselim se danima kada će sve češće takve informacije dolaziti i iz hrvatskih poduzeća. Naime, i naša poduzeća sve to mogu već danas, ali toga još nisu svjesna. Čudno, zar ne? Ali istinito, izjavio je direktor poduzeća FIMA Plus Milan Horvat.

Na pitanje nude li uslugu za razmjenu kriptovaluta, Horvat je odgovorio da FIMA Plus već od 2017. godine radi razmjenu kriptovaluta na svojoj online kriptomjenjačnici, a sada smo samo napravili korak više.

- Naime, za potrebe trgovaca sklopili smo partnerstvo sa slovensko-britanskim poduzećem Limitlex koje je razvilo napredan softver za kripto plaćanja dok su stručnjaci iz našeg poduzeća radili na osmišljavanju cjelokupnog projekta fokusirajući se na razvoj i logistiku, odnosno korisničku stranu projekta. Drugim riječima, svoju smo uslugu za razmjenu kriptovaluta spojili sa Limitlexovim softverom, stoga trgovci odsada jednostavnije mogu prihvaćati plaćanja u kriptovalutama. Važno je naglasiti da poduzeće garantira trgovcima tečaj razmjene kriptovalute u HRK onaj koji je bio u trenutku plaćanja, tako da trgovci nisu nikada izloženi riziku volatilnosti kriptovaluta, rekao je Horvat.

FIMA Pay odlično funkcionira i kao samostalno rješenje, no znali smo da poduzetnicima možemo ponuditi kvalitetniju i jednostavniju uslugu kroz integraciju naše usluge s postojećim aplikacijama za POS blagajne. Poduzeće Neoinfo prvo je prepoznalo značaj razvoja digitalnog tržišta, naše rezultate i djelovanje na tom tržištu, a isto tako i njegov budući potencijal pa je poslovna suradnja između naša dva poduzeća samo logična posljedica svega navedenog. Nakon uspješne implementacije usluge oba poduzeća žele nastaviti poslovnu suradnju razvijajući nove zajedničke projekte, dodao je.

Trenutno više od 25 poduzeća iz različitih branši u Hrvatskoj koristi njihovu uslugu za plaćanje kriptovalutama, uključujući restorane, kafiće, trgovine outdoor opreme, klimatizacijske opreme i usluga te tvrtke vezane za ortodonciju.

Implementacija usluge vrlo je jednostavna, isto kao i njeno korištenje, a to je i jedan od razloga njenog brzog i jednostavnog uvođenja u poslovanje različitih poslovnih sektora i to online ili fizički na mjestima prodaje.

Slično rješenje, odnosno payment procesor za kriptovalute nudi i zagrebački startup Electrocoin koji uz bitcoine, omogućuje trgovcima da primaju još četiri kriptovalute: ether, ripple, lumen i EOS.

Ovi primjeri pokazuju kako se i Hrvati trude ići ukorak sa svjetskim inovacijama u modernizaciji plaćanja te su svjesni da je digitalizacija ono što pokreće svijet.