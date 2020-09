I kune kolateralne žrtve koronavirusa

Koronavirus je zaprijetio i kuni. Doduše, hrvatska valuta valjda će izdržati do konverzije u euro, ali to neće dočekati kune na nizozemskim farmama, koje će biti likvidirane do ožujka 2021.



Nizozemska na 130 farmi uzgaja oko 900.000 životinja čija krzna, vrijedna oko 90 milijuna eura, izvozi u Kinu i druge države. Nizozemska je namjeravala zabraniti uzgoj kuna do 2024., ali sad je taj rok ubrzan nakon što su se životinje na desetak farmi zarazile koronavirusom. U Europi ih je već usmrćeno na stotine tisuća.



Ljubitelji životinja prosvjeduju protiv uzgoja radi krzna. Neke su države već uvele zabranu, a prvo je bilo Ujedinjeno Kraljevstvo. Hrvatska je 2007. godine donijela propis o zabrani uzgoja kuna, koji je stupio na snagu od početka 2017.