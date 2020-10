Ichak Adizes: Otpuštati sada ljude je kao da mršavite rezanjem udova

U skladu s okolnostima bez presedana, ovogodišnji Predsjednički forum IEDC-Poslovne škole Bled održao se preko interneta, ali i u nešto drugačijem formatu koji je ponudio različite tematske sadržaje istovremeno (Međunarodna akademija za menadžment paralelno je držala svoj godišnji forum na temu izazova vodstvu i lekcija naučenih iz pandemije).

Uvodno predavanje Foruma održao je ugledni stručnjak za poslovno savjetovanje i osnivač Adizes instituta Ichak Adizes koji je govorio o pretvaranju krize u priliku iz pozicije vodstva. Prema njemu, krize nastaju kao posljedica nakupljenih i neriješenih problema proizašlih iz promjene koja, tvrdi Adizes, različito pogađa različite sustave i podsustave. Nisu svi odjeli unutar neke kompanije jednako pogođeni promjenom niti se jednako brzo mogu prilagoditi. Upravo su ti nesrazmjeri uzrok problema jer vode dezintegraciji kompanije, a promjena se u posljednje vrijeme ubrzava što predstavlja dodatan izazov čovječanstvu u cjelini, ne samo u poslovnom pogledu. Kako se promjene ubrzavaju, tako se i krize sve češće događaju zato što postaje sve teže dovoljnom se brzinom prilagoditi tim promjenama.

Odgovor na virus, ali i na svaki problem zapravo, leži u integraciji, odnosno reintegraciji, a taj proces mora biti trajan. S obzirom na to da je pandemija 'uspavala' tržišta i poslovne procese, Adizes ju smatra idealnim trenutkom za rješavanje problema unutar kompanije i pripremanja za razdoblje nakon pandemije. Rezanje radnih mjesta, stoga, sigurno nije korak u pravom smjeru jer je to isto kao da mršavite tako da si odrežete nogu ili ruku, rekao je. U konačnici iz krize izlazite slabiji na taj način, zato je pravilan odgovor na ovu situaciju dijeljenje boli. Najviše plaće moraju se srezati najviše, a najmanje plaće najmanje jer se bol mora dijeliti kao i ljubav. Time je Adizes došao do poante svog predavanja, da je integracija zapravo ljubav i da je ljubav odgovor na Covid-19. Budućnost ljudske rase leži u srcu, ljubavi i integraciji, pa će shodno tome najuspješnija kompanija budućnosti biti ona najintegriranija. Iz tog je razloga vrijeme za žensku energiju jer žene djeluju srcem i integriraju, a temelj integriranosti su uzajamno poštovanje i povjerenje unutar organizacije, poručio je.

Predavanje je pratio panel na kojem su sudjelovali Franjo Bobinac, potpredsjednik Hisense International, Blaž Brodnjak, predsjednik Upravnog odbora NLB-a, Medeja Lončar, direktorica Siemens Slovenija i Hrvatska te Dimitrij Zadel, predsjednik Upravnog odbora Luke Koper. Referirajući se na predavanje, Lončar je rekla da je njena kompanija iskoristila priliku za završetak dugotrajnog restrukturiranja poslovanja i umirivanje ljudi izmorenih tim procesom.

Kako je to sada završeno, Siemens se namjerava posvetiti upravo onome o čemu je Adizes pričao, a to je integracija preostalih poslovnih jedinica. Sa svoje strane, Brodnjak je govorio o prilici za cijelu regiju koju sa logističke strane pruža skraćivanje dobavnih lanaca i vraćanje određenih aktivnosti bliže središnjicama zbog pandemije. U tom smislu, prilika postoji i za financijski, ne samo logistički sektor, pojasnio je, koji može pratiti te procese prilagodbe novoj stvarnosti u dobavnim lancima.

Zadel se složio s tom tezom dodavši kako je najveći izazov za Luku Koper prilagoditi se svim tim promjenama, ali i izrazio uvjerenje da će u tome uspjeti. Bobinac je ukratko iznio prioritete s kojima se Hisense bavio tijekom pandemije, navevši sigurnost radnika kao najvažniju što je kompanija prema njegovom mišljenju sjajno odradila. Drugo, Hisense se odlučio biti blizu svojih mušterija kroz digitalnu komunikaciju kako bi s njima nastavio rješavati sve probleme i održao blizak odnos.

Treće, posebna je pozornost posvećena ponašanju i navikama krajnjih korisnika te slijedom toga prilagođena i ponuda. Četvrto, u vrlo je brzom roku razvijena i dorađena vlastita platforma za e-trgovinu preko koje sada ide čak 40 posto prodaje. Riješeni su i svi logistički problemi do kojih je došlo tako da nije bilo nikakvih ozbiljnijih problema u poslovanju, a kao posljednje, Bobinac je rekao i da Hisense nije niti u jednom trenutku prestao ulagati u svoj brend.