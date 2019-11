IEDC Bled - Na Međunarodnom Predsjedničkom forumu o neuroznanosti i umjetnoj inteligenciji

Međunarodni Predsjednički forum je središnji godišnji događaj na IEDC-Poslovnoj školi Bled. Na događaju redovito sudjeluje 200 vrhunskih poslovnih rukovoditelja i vladinih predstavnika iz Srednje i Istočne Europe i šire.

Glavni govornik na Predsjedničkom Forumu, koji će se održati na IEDC na Bledu, 8. studenoga 2019., biti će dr. Dominique Turcq iz Instituta Boostzone u Francuskoj, stručnjak za neuroznanost i umjetnu inteligenciju i autor knjige Augmented Management. Fokus ovogodišnjeg foruma bit će 'Beyond AI: How Neurosciences and Biology will Change our World and how Leaders Should get Prepared for it'.

Zašto su neuroznanost i biologija važni za rukovoditelje objasnio je u kratko Dr. Turcq:

- Neuroznanost, jer će promijeniti način na koji odlučujemo, utičemo na druge i kako učimo. Biologija, jer će promijeniti način na koji smatramo zdravlje, ojačat će našu čovječnost, birati pojedince. Ove dvije discipline imat će duboke društvene utjecaje, a samim tim i utjecajem na voditeljstvo u sljedećim godinama i desetljećima.

IEDC – Poslovna škola Bled izvrsno je mjesto susreta vođa i rukovoditelja iz cijele Europe i šire, a Međunarodni Predsjednički forum omogućava umrežavanje i razmjenu najnovijih poslovnih praksi i ideja među rukovoditeljima iz gospodarstva, politike i nevladinih organizacija.