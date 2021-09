IEG: Sajmovi Ecomondo i Key Energy 2021. usmjereni na zelene izazove Afrike i Europe

Četverodnevna razmjena održivog i ekološki orijentiranog poslovnog znanja s vrhunskim stručnjacima iz Europske komisije, inovatorima, međunarodnim i nacionalnim autoritetima iz akademskog i znanstvenog svijeta, donositeljima odluka i investitorima očekuje se i ove godine na 24. izdanju sajma Ecomondo i 14. izdanju sajma Key Energy koji će se održati od 26. do 29. listopada u talijanskom Rimini Expo centru. Ti su događaji tijekom godina postali pokretačka sila razvoja biznisa u području održivosti i akceleratori ekološke tranzicije, što snažno promiču i politike Europske unije.

- Ta naša dva sajma su predvodnici zelenog gospodarstva i obnovljive energije u europskom mediteranskom bazenu. Na njima se predstavljaju proizvodi i uspoređuju projekti za suočavanje s globalnim zelenim izazovima na koje svaka država pokušava odgovoriti, osobito one s afričkog i europskog kontinenta - rekao je Corrado Peraboni, izvršni direktor Italian Exhibition Groupe - IEG-a, koja organizira sajmove.

Na događanjima koja prate sajmove, osim europskih bit će prisutna i afrička veleposlanstva iz Alžira, Egipta, Maroka, Tunisa, Ruande i Kenije, kao i tvrtke, udruge i kupci iz tih zemalja. -Sudjelovanjem na sajmu proširit će svoja znanja, poslovnu mrežu, ali i zaključiti neke poslovne ugovore - ističe Alessandra Astolfi, menadžerica IEG-ove grupe za zelene tehnologije.

Ecomondo i Key Energy pokrenut će istinsku raspravu i poslužiti kao poslovna platforma s obzirom na to da će ovogodišnje izdanje biti dodatno obogaćeno opcijom pojedinačnih sastanaka kupaca i izlagača, koji će se organizirati uoči događaja.

Uz izložbeni prostor koji će zauzeti cijeli Expo centar i okosnica je Ecomonda i Key Energyja, tijekom sajma bit će održano i 150 seminara i konferencija, od kojih će mnogi biti međunarodnog karaktera na engleskom jeziku, a vodit će ih profesori Fabio Fava i Gianni Silvestrini, kao čelnici znanstvenih i tehničkih odbora. Glavna će tema biti Mediteranski bazen, kao dio inicijative BlueMed Pilot u kojoj sudjeluje i Europska komisija, a na tom će događanju biti riječ o proizvodnji i strategijama za recikliranje plastike kako bi more bilo čisto, a ugroženi ekosustavi i staništa se oporavili. Na ostalim događanjima tema će biti kružna bioekonomija koju je predložio Odbor Mission Soil Health in Food Mission Board, kako bi se osiguralo da 75 posto tla bude zdravo do 2030. godine, dok će se na radionicama za recikliranje plastičnog otpada pokazati potencijal sustava pirolize i zakonskih prepreka, koje još uvijek koče takve tehnologije.

U okviru svečanih događanja prilikom otvaranja sajma Key Energy bit će riječi o prilikama koje Italiji otvara Nacionalni plan za oporavak i otpornost (PNRR), politikama za poticanje energetske tranzicije i procjeni utjecaja na nacionalni sustav. Dok će na događaju Afrički zeleni rast (Africa Green Growth) tema biti uloga energije vjetra u energetskom miksu budućnosti na afričkom kontinentu. O toj će temi zahvaljujući suradnji s Talijanskom trgovinskom agencijom (ITA), sudjelovati predstavnici talijanskih institucija, afričkih udruga iz Kenije i Ruande te talijanskih tvrtki koje posluju u subsaharskoj Africi.

Usporedo s tim događajima, sektor električne energije u središtu je europskih mjera za oporavak gospodarstva. Stoga će to biti i prilika da se sastanu predstavnici institucija, europskih udruženja s talijanskim sugovornicima kako bi odredili najbolju strategiju za provedbu Europskog zelenog plana.

Uz Ecomondo i Key Energy, ove godine će se odvijati i SAL.VE, bijenalni sajam održivih motornih vozila kojeg organizira IEG u partnerstvu s Talijanskim udruženjem automobilskih proizvođača ANFIA. Tom prilikom bit će predstavljena vozila i oprema za održavanje higijene grada, čišćenje ulica te prikupljanje i transport čvrstog i tekućeg otpada.

