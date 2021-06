Imenovana nova Uprava i Nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga

Skupština Zagrebačkog holdinga d.o.o., u sastavu: gradonačelnik Tomislav Tomašević, te zamjenica Danijela Dolenec i zamjenik Luka Korlaet, održala je u petak 11. lipnja sastanak s Upravom ZGH na čelu s Anom Stojić Deban, te s Nadzornim odborom na čelu s Ljubom Jurčićem. Na tim sastancima izvijestili su o stanju u Zagrebačkom Holdingu i gubitku koji je nastao u 2020. godini.

Na današnjoj sjednici Skupština ZGH razriješila je dosadašnji Nadzorni odbor i Upravu Zagrebačkog Holdinga te imenovala Nadzorni odbor u djelomičnom sastavu od tri člana, predsjednice NO Suzane Brenko i članova NO Ratka Bajakića i Damira Topića.

Imenovan je i djelomični sastav Uprave Holdinga od dva člana, predsjednik Uprave Nikole Vukovića i član Uprave Ante Samodol. Na javnim natječajima koji će biti raspisani u najkraćem mogućem roku birat će se preostala tri člana Uprave te preostali članovi Nadzornog odbora.

Zagrebački holding d.o.o. i ovisna društva su, prema revidiranom konsolidiranom izvješću u 2020. godini, prvi put u posljednjih sedam godina iskazala ukupni sveobuhvatni gubitak od 305 milijuna kuna. S obzirom na zatečeno stanje potrebno je hitno i neodgodivo djelovanje kako bi se što prije počelo s restrukturiranjem. Neposredni zadaci nove Uprave su analiza postojećeg stanja, refinanciranje kratkoročnih obveza, kontrola i zaustavljanje nepotrebnih troškova te izrada podloga za restrukturiranje Holdinga.

Nikola Vuković, rođen je 1959. u mjestu Koljane, grad Vrlika, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1983., na ekonomsko teorijskom smjeru. Radio u Republičkom zavodu za društveno planiranje/Ministarstvu gospodarskog razvitka/ Državnom zavodu za makroekonomske analize i prognoze (istoj državnoj ustanovi koja je mijenjala nazive) od 1984. do 1996. U ustanovi bio stručni savjetnik, viši stručni savjetnik ministra, načelnik Odjela za regionalni razvoj te ravnatelj Državnog zavoda. Radio na izradi analiza, strategija razvoja, prijedloga mjera ekonomske politike, uređivao mjesečnu publikaciju Zavoda, rukovodio odjelom i ustanovom. U Hrvatskom autoklubu bio predsjednik Nadzornog odbora 1995-96. te zamjenik predsjednika HAK-a 1996-97. godine. Od 1997. do 2007. bio član poslovodstva HAK-a: pomoćnik, zamjenik i glavni tajnik HAK-a. Rukovodio firmom, konsolidirao i stabilizirao poslovanje HAK-a. Upravljao projektima uspostave novih tehnoloških sustava, digitaliziranja poslovanja, izgradnje poslovnih objekata. Za rezultate u vođenju HAK-a dobio najviše međunarodno priznanje svjetske automobilske asocijacije AIT za razvoj autokluba. Od 2007. do 2018. zaposlen u Zagrebačkom holdingu, bio pomoćnik predsjednika Uprave za strategiju i razvoj, direktor Službe za korporativni razvoj, direktor Sektora upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih komunikacija. Radio na izradi razvojnih i poslovnih planova, projektima unapređenja i racionalizacije poslovanja, projektima EU, projektima gospodarenja otpadom, rukovodio službom i sektorom. Od 2019. bavio se investicijama na globalnim financijskim tržištima.

Ante Samodol diplomirao je 1989. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije, bankarstvo, osiguranje. Magistrirao je i doktorirao također na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima preko 30 godina radnog iskustva od čega više od 20 godina na rukovodećim funkcijama u vanjskoj trgovini, bankarstvu, državnom sektoru te u obrazovanju. Od 2013. Do 2014. godine je bio član uprave Zagrebačkog holdinga zadužen za financije. Bio je član Odbora za standarde financijskog izvještavanja, pomoćnik ministra financija i član pregovaračke radne skupine za poglavlje IX- Financijske usluge, u postupku pristupanja Republike Hrvatske EU. Sudionik je osnivanja i prvi predsjednik uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) te odgovorna osoba za izradu i implementaciju EU regulative iz područja financijskih usluga. Profesionalni razvitak i edukaciju je stjecao u zemlji i inozemstvu na poslovnim školama, sveučilištima i financijskim institucijama kao što su Business School Bled, University of Sussex, NYSE, SEC Washington, FINRA Washington, FSA London, UBS NY i druge. Posjeduje brokersku licencu ZSE-a. Na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu predaje od 2013. godine, a na mjestu prorektora za studente, organizaciju i poslovanje je od 2016. godine. Predaje Financije i Monetarnu ekonomiju te Poslovanje vrijednosnim papirima. Autor je dviju knjiga o investicijskim fondovima te više znanstvenih i stručnih radova iz područja financija, monetarne i fiskalne politike.