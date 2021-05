Infobip želi prikupiti 3 milijarde kuna prije IPO-a

Jedna od najpoznatijih hrvatskih IT kompanija Infobip iz Vodnjana planira prikupiti oko 500 milijuna dolara, što je više od 3 milijarde kuna, od investitora za financiranje poslova prije početne javne ponude (IPO) u SAD-u, piše Bloomberg.

Tvrtka je započela razgovore s ulagačima koje bi trebalo biti od 60 do 70 posto više od predhodne runde, rekao je osnivač i izvršni direktor Silvio Kutić za Bloomberg, i dodao da bi financiranje trebalo biti dovršeno do kolovoza, a posao bi mogao biti spreman za IPO kroz 18 do 20 mjeseci.

- Tržište je vrlo vruće, vrlo dinamično i brzo se kreće. U sljedeća dva do tri mjeseca trebali bismo biti u mogućnosti zaključiti poslove na kojima već radimo - rekao je Kutić.

Podsjetimo, Infobip je prije nekoliko dana objavio akviziciju irske IT kompanije Anam Technologies, vodećeg svjetskog pružatelja SMS firewall usluge.