Infrastrukturna ulaganja - Neće sve stati samo na sanaciji

Rastu gospodarstva na lokalnoj razini iznimno pogoduje kada su pitanja infrastrukture prvoklasno riješena, tako da ih poduzetnici nisu ni svjesni. Ne bi li se suprotstavile lošim cestama, poplavama, puknućima cijevi, nepotrebnom rasipanju energije, županije svake godine ulažu gomile sredstava. No, kompleksnost problema neprekidno se dodatno usložnjava nepredviđenim komplikacijama. Kao što su nedavno neplaniranim jacuzzijem posred zagrebačke Selske poručile cijevi, a nešto prije toga i potresi, dotrajalost ima svoju cijenu. No kakve energetske i postpotresne obnove slijede u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji te kakva se infrastrukturna poboljšanja mogu očekivati?

Predviđena i dodatna sredstva

Iz ureda zagrebačkog župana Stjepana Kožića kažu da su za ovu i iduću godine predvidjeli 13 kapitalnih investicija u školstvu vrijednih 140 milijuna kuna. Neke od njih su već u provedbi, poput nove škole u Luki, dogradnje škole i dvorane u Pušći te gradnje sportske dvorane u Klinča Selima, Bedenici i Graberju Ivanićkom.

Energetski su obnovljene zgrade četiriju škola, u što je uloženo 62,2 milijuna kuna, a nakon 10,3 milijuna kuna vrijednih energetskih obnova ispostava domova zdravlja u Jastrebarskom, Vrbovcu i Zaprešiću, do kraja godine očekuje se i raspisivanje novog natječaja za domova zdravlja u Samoboru, Ivanić-Gradu i Velikoj Gorici. Tri milijarde kuna ulaže se i u vodokomunalnu infrastrukturu, a najskuplji je 883,8 milijuna kuna vrijedan projekt kojim će se na javnu vodoopskrbnu mrežu priključiti 105.000 stanovnika istočnog dijela županije.

U Sisačko-moslavačkoj županiji nastavljaju se obnove od katastrofalnih potresa, za što je osigurano dodatnih 180 milijuna kuna, izvještavaju iz ureda župana Ivana Celjaka. U fokusu su obrazovne institucije. Devet ih je obnovljeno, 11 treba potpunu obnovu, a Ekonomsku škola u Sisku kao i Srednju školu Petrinja trebat će ponovno podići iz temelja, za što se već u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine pripremilo projekte kako bi se financirali iz zajma Svjetske banke.

Ovih dana odabran je i izvođač radova na, za tu županiju veoma važnom projektu, gradnji zadnje dionice autoceste Zagreb – Sisak, Lekenik – čvor Sisak. I Vlada je podržala ubrzanje dovršetka te dionice vrijedne 281,3 milijuna kuna kao prioritetnog projekta za dugoročnu revitalizaciju te županije. Rok izvođenja radova je 24 mjeseca. Budući da je područje Sisačko-moslavačke županije izloženo čestim poplavama, gradi se, kako tvrde, najmoderniji sustav obrane od poplava u Hrvatskoj, vrijedan 29 milijuna kuna, a istodobno se u suradnji s Građevinskim fakultetom radi na sanaciji vrtača u Mečenčanima i Borojevićima.

Važni projekti

U Karlovačkoj županiji provodi se nekoliko važnih investicija čija će realizacija uvelike utjecati na njezin razvoj, tvrde iz ureda županice Martine Furdek-Hajdin. Grade se sustavi obrane od poplave u Karlovcu i Ogulinu, projekt u Karlovcu vrijedan gotovo 1,07 milijardi kuna bit će gotov do 2027. godine, a 186,2 milijuna kuna vrijedan ogulinski sustav trebao biti završen do kraja 2023. Usto se radi i na prometnoj infrastrukturi, do kraja sljedeće godine trebao bi biti gotov nastavak brze ceste Mostanje – Vukmanički Cerovac na DC1, u što je uloženo 168,5 milijuna kuna.

Poduzetnici iz Ozlja i okolice bit će sretni što se do kraja iduće godine planira dovršetak gradnje 67 milijuna kuna vrijednog mosta preko Kupe u Gornjem Pokupju, čime će biti olakšana prometna komunikacija Karlovca i Ozlja. Gradi se i aglomeracija Karlovac – Duga Resa, koja će riješiti pitanje vodoopskrbe i odvodnje širokog područja oko ta dva grada. Projekt je vrijedan blizu 420 milijuna kuna, a trebao bi biti gotov do kraja 2023. godine. Dotad bi trebao biti sagrađen i Regionalni centar kompetentnosti za strojarstvo, elektrotehniku i računalstvo te turizam i ugostiteljstvo, u sklopu kojeg će se urediti i stara vojarna tzv. Oružana u povijesnoj jezgri Zvijezdi. Uz taj 105 milijuna kuna vrijedan projekt, do kraja 2023. bi trebao biti gotov i Poduzetnički centar 'Nikola Tesla', vrijedan gotovo 43 milijuna kuna.