Inga Kovačić Sindik: Kristalna ideja priprema uređaj koji će osiguravati ‘kristalni‘ zrak u gradovima

Prije nego što je 2013. osnovala tvrtku Kristalna ideja za istraživanje, razvoj i primjenu naprednih i alternativnih tehnologija za očuvanja vode, zraka i okoliša, Inga Kovačić Sindik, poduzetnica iz Splita, diplomirana inženjerka kemijske tehnologije i magistrica analitičke kemije, radila je u nekoliko tvrtki na poziciji voditeljice istraživanja i razvoja novih tehnologija i materijala te kao tehnolog pročišćavanja vode i zraka. Inovacije su oduvijek bile njezina strast, a međunarodno je poznata po izumu pametne tehnologije pročišćavanja zraka iTherapy, zbog kojeg je 2018. proglašena najboljom inovatoricom Europe, a i uređaj iTherapy dobio je brojna svjetska priznanja i nagrade na sajmovima inovacija.

Osvajanje tržišta

Pročistač zraka iTherapy modularna je i intuitivna tehnologija koja povezuje i sinkronizira rad jedanaest tehnologija koje zajednički kontroliraju, nadziru i pročišćavaju zrak od najvećeg dijela onečistača u prostoru. Uređaj je projektiran tako da u roku od 30 sekundi otkriva onečistače u zraku te pokreće proces pročišćavanja i sterilizacije zraka. To nije jedini proizvod Kristalne ideje, ima ih nekoliko, a prodaju se na domaćem i inozemnom tržištu.

– Nacionalno i europsko tržište već smo dosta dobro pokrili, u tijeku je širenje na područje Sjeverne Amerike te Bliskog istoka. Naši proizvodi našli su se u pravo vrijeme na pravom mjestu i na globalnoj razini, tako da je od 2019., kad smo ih počeli plasirati na tržište, do 2020. prihod od prodaje rastao za 600 posto. Temeljem dosadašnjih rezultata prodaje, do kraja 2021. očekujemo rast od najmanje 50 posto u odnosu na prošlu godinu. Zadovoljna sam razvojem situacije jer smo 2020., u odnosu na pretprošlu godinu, povećali i prihod od izvoza za 300 posto. Najveći dio, 60 posto tog prihoda, ostvaren je putem mreže distributera, a putem franšiza ostvaruje se prihod od 10 posto, a od direktne prodaje 30 posto – objašnjava Kovačić Sindik.

Kristalna ideja prošle je godine ostvarila prihod veći od 1,6 milijuna kuna, poslovala je s dobiti, imala je petero zaposlenih, ove ih je godine desetero, a najviše radnih mjesta otvoreno je u posljednje dvije godine.

Najteži je početak

Kovačić Sindik ističe da je od ideje do realizacije proizvoda iTherapy proteklo dvije godine, nakon čega je pokrenut proces komercijalizacije započet izlaganjima na međunarodnim sajmovima inovacija, ali i nizom B2B susreta i kontakata.

– Tad nije bilo dovoljno financijskih sredstava, ali iako se radilo na rubu održivosti, uspjela sam zadržati vjeru i motivaciju da mogu to iznijeti do kraja. Razvoj tehnologije iTherapy mjeri se u desecima tisuća eura, ali nakon njega razvoj naših novih proizvoda stoji znatno manje jer imamo razvijenu infrastrukturu, alate, strojeve, dobavljače i stručni kadar. Teško je izračunati koliko je tijekom svih tih godina utrošeno sredstava na razvoj ideje do plasmana proizvoda na tržište budući da postoji jedan važan segment koji nikada ne uračunavamo, a to je vlastiti trud, stalna posvećenost radu bez vikenda, praznika ili godišnjeg odmora. Ako bih i to pošla računati, sigurna sam da nijedna banka ne bi bila zadovoljna tolikim visokim troškom u poslovnom planu – ističe Kovačić Sindik.

Za razliku od inovativnih ideja kojih joj nikad ne manjka, financijskih sredstava za njihovu realizaciju uvijek nedostaje. Kristalna ideja financira većinu projekata istraživanja i razvoja proizvoda iz vlastitih sredstava, često balansirajući između održivosti i prioriteta. Bilo je nešto novca iz europskih fondova, ali riječ je bila o malim vrijednostima. No Kovačić Sindik ističe da je i taj novac bio iznimno važan jer im je omogućio razvoj dvije generacije filtara, certifikaciju uređaja i izlazak na međunarodne sajmove.

Otvoreni za investitore

– Upravo smo otvorili investicijsku fazu za daljnji razvoj, posebno nam je važan razvoj Smart walla tako da smo otvoreni za investicijske ponude i ulazak investitora u tvrtku – napominje Kovačić Sindik, čija je misija inovacijama, patentima i proizvodima pridonijeti učinkovitom smanjenju ekološkog otiska na globalnoj razini.

– S obzirom na to da sam u svom radnom vijeku radila u nekoliko stručno-znanstvenih timova gdje smo imali projektne ciljeve ne samo istražiti neki proces ili ispitati neki problem, već je zadatak bio i pronaći rješenje koje će se moći kasnije plasirati na tržište, rodila mi se ideja da prema uzoru na vojne interventne timove organiziram polivalentni stručni tim koji će biti mentalno i radno sposoban brzo se uključiti u tretiranje određenog problema iz vode, zraka i okoliša. Na temeljima te ideje, od prvih dana postojanja tvrtke osnovala sam Odjel za istraživanje, razvoj i stručnu operativu te danas, nakon sedam godina postojanja, mogu se pohvaliti većim brojem suradnika koji su bili uključeni u rad na raznim projektima kao i suradnjom sa Sveučilištem Split, koje nije slučajno zauzelo 21. mjesto na WURI ljestvici kao jedno od najinovativnijih sveučilišta – ističe Kovačić Sindik.

Posljednjih godina sa svojim se zaposlenicima usredotočila na probleme onečišćenja zraka u unutarnjem i vanjskom prostoru te je objavila i nekoliko studija o tome. Dio tih ispitivanja radili su za tiskare, kafiće i restorane, a tijekom pandemije ispitivali su i kvalitetu zraka u stomatološkim ordinacijama. Važan dio ispitivanja obavljen je i unutar naplatnih kućica na autocesti, a istražili su i kvalitetu zraka na otvorenom i zatvorenom parkiralištu… Potom su izradili projektno rješenje s prijedlogom reduciranja specifičnih onečistača i povećanja kvalitete zraka.

Domaća pamet na djelu

Osim custom projektiranja i izvedbe Kristalna ideja proizvodi vlastite uređaje za pročišćavanje i filtre, kojih ima nekoliko modela; za opće pročišćavanje, za sterilizaciju prostora, za miniprostore, za agroindustriju te za škole i veće prostore. U završetku je model Duo te mjerači kvalitete zraka. Svi ti uređaji i proizvodi Kristalne ideje dobili su certifikat HGK 'Izvorno hrvatski proizvod'. No svi su izrađeni od uvoznih dijelova kojih nema na domaćem tržištu.

– Modeli Patron, Duo i ECO zasnovani su na pametnim informacijskim tehnikama te predstavljaju najvišu tehnološku razinu. Paralelno imamo proizvodnju modularnih ozonizatora koje radimo na zahtjev i u suradnji s partnerima u industriji za njihove individualne potrebe – objašnjava Kovačić Sindik te naglašava da proizvodi Kristalne ideje, osim jednoga, nemaju konkurencije na domaćem tržištu, ali i šire.

– Svi naši proizvodi, osim jednoga, zajedno s projektiranjem, ponudom individualnih rješenja, istraživanjem i razvojem novih filtara, pametnim materijalima te vlastitim mjeračima kvalitete zraka teško da mogu imati konkurenciju, barem na domaćem tržištu. iTherapy nisu samo uređaji i tehnologija, to je iTherapy Vision – ističe Kovačić Sindik.

Novi ambiciozni projekt

Trenutačno je u fazi realizacije jednog od najvažnijih novih projekata Smart city walla, informacijsko-membranske strukture fokusirane na direktnu redukciju onečistača vanjskog zraka u urbanim sredinama u realnom vremenu u kontinuitetu na mjestu njihova nastanka te usmjerene na redukciju emitiranih plinova iz automobila i ostalih vozila. Završetak razvoja tog projekta planiran je za proljeće 2022., a njime se želi ući u svaki grad na globalnoj razini.

– Dugoročni planovi su vrlo ambiciozni i kreću smjerom 'potpunog rješenja' pročišćavanja zraka, i unutarnjeg i vanjskog, u sklopu čega stižu rješenja i za prekooceanske brodove i kruzere te putničke i transportne zrakoplove. Bit će mnogo deep tehnologije koja ide sve dublje i dublje do nanoskale u razvoj pametnih, samoodrživih i samoučećih materijala koji se direktno postavljaju u svrhu pročišćavanja i informiranja, a koji služe na dobrobit cijeloj civilizaciji – najavljuje Kovačić Sindik.