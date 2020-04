Inovatori iz ZICER-a proizvode rješenja za borbu s koronavirusom

Ovih dana prostor ZICER-a je prazan. Prezentacijske dvorane, kuhinja, hodnici, igraonica, kreativne sobe – sve to čeka, nadamo se, skora vremena kada će ponovno živjeti duh inovacija, poduzetništva, razmjene znanja i iskustava…

Kako ovih dana funkcionira ZICER doznali smo od Frane Šesnića, direktora ZICER-a, koji je rekao da je bit ZICER-a zajedništvo i povezivanje, ali da je prije deset dana zbog sigurnosti i očuvanja zdravlja korisnika ZICER-a odlučili zatvoriti prostor, a startupove zamoliti da svoj rad nastave od kuće.

Ipak, za nekoliko startupova koji se bave 3D printanjem neophodne medicinske opreme, uz obavezno poštivanje svih uputa vezanih uz mjere zaštite i socijalnog distanciranja, odlučili smo osigurati nastavak rada iz našeg prostora. Rezultati su već vidljivi i značajni. Također, i sami smo svoje ljudske i ostale resurse usmjerili ka proizvodnji medicinske opreme. Priključili smo se volonterskoj 3D grupi te se sada, na našem printeru kojeg smo prije godinu dana nabavili EU sredstvima, svakodnevno isprinta po 18 zaštitnih vizira za medicinsko osoblje.

Uz ovaj dio vezan uz kriznu situaciju, ostale aktivnosti također nastojimo prilagoditi situaciji. Tako smo prošlog petka održali prvi online Live Pitch Day koji će iznjedriti drugu generaciju EIT Climate-KIC RIS akceleratora, a kojeg provodimo u Hrvatskoj. Imena timova ovog najvećeg europskog programa za akceleriranje klimatski orijentiranih startupova doznat ćemo krajem travnja.

3D printana medicinska oprema ovih dana je imperativ

Već desetak dana svjedoci smo kako inicijative proaktivnih startupova pomažu u rješavanju situacije vezane uz koronavirus. Iako su strah i neizvjesnost vezani uz izazove i nastavak poslovanja prisutni, želja da se pomogne i bude dio inovativnog rješenja je snažna. Većina startupova inkubiranih u ZICER-u ovih dana svoje projekte razvija iz privremenih kućnih ureda, no startupovi koji 3D printaju neophodno potrebnu medicinsku opremu gotovo i ne napuštaju ZICER-ov prostor.

Tako je startup 3DTech prije desetak dana započeo s davanjem vlastitog doprinosa u borbi sprječavanja širenja i posljedica virusa COVID-19. Inovatori iz 3DTech-a uočili su glavni razlog povećanja stope smrtnosti u Italiji – nedostatak Venturijevih cijevi za respiratore. Budući da su spomenute cijevi potrošni medicinski materijal (svakom pojedinom pacijentu moraju se mijenjati svakih osam sati), mladi su poduzetnici preko društvenih mreža i ostalih komunikacijskih kanala krenuli s apelom usmjerenim na domaće i strane državne institucije te opću javnost.

- Samo par dana od početka inicijative počele su pljuštati poruke i pozivi sa svih strana. Uočili smo kako se jako puno mladih firmi, poput nas, bacilo na altruistički poziv pomaganja onima kojima je trenutno najviše potrebno. Želimo naglasiti da ovo ne radimo iz profita već iz ljudskosti i dobre volje te kako bi pomogli aktivirati što više drugih poduzeća ili individualaca koji su u situaciji pružiti pomoć - rekao je Luka Biondić, direktor 3DTech-a

Medicinska pomagala su vode u kojoj ovaj startup već dobro pliva. Naime, posljednjih godinu dana 3D Tech intenzivno surađuje s ordinacijama dentalne medicine za koje proizvode stomatološka pomagala poput prozirnih aparatića za zube. No s obzirom na nastale okolnosti koje su uzrokovale da se potražnja za zubnim aparatićima smanji, materijale kojima raspolažu ovaj je startup odlučio usmjeriti prema drugom cilju. Osim respiratorskih cijevi ovi su inovatori osmislili i plastične kvačice koje po principu spajalica omogućuju bilo kojem obliku tkanine postajanje zaštitnom maskom.

- Do sada smo isporučili pedesetak Venturijevih cijevi za respiratore, više od 1000 zaštitnih vizira za medicinsko osoblje i više od 200 ClipOn kvačica za zaštitne maske. Jako je lijepo vidjeti da u kriznim situacijama, inovativnost i solidarnost ne poznaju granice. Drago nam je da građani, institucije i drugi mladi poduzetnici cijene naš doprinos i žele se također uključiti. To nam i je cilj - udružiti se s istomišljenicima i napraviti što više možemo. Zahvaljujući ZICER-u koji je otvorio svoja vrata, i u ovo doba zabrana, za nekolicinu nas koji aktivno sudjelujemo u borbi protiv COVID – 19, sada smo i u mogućnosti nastaviti sa svojim inovativnim radom za pomoć drugima - istakno je Ljubomir Lokin, razvojni inženjer u 3D Tech-u.

Razvijena aplikacija koja educira i predviđa razvoj situacije vezane uz koronavirus

Izuzev startupova koji proizvode opremu potrebnu u ovim uvjetima pandemije, ostali u ZICER-u inkubirani startupovi radni prostor zamijenili su kućnim uredima. Kako se novim radnim uvjetima prilagodio startup Agilos IT pitali smo njegovog pokretača i direktora Ivana Žunu.

Odmah po izbijanju prvih znakova pandemije počeli smo, bez panike, raditi na planu za poslovanje u izvanrednim okolnostima. Organizirali smo ljude za rad od kuće, a dio je zaposlenika, uslijed smanjenja prometa, otišao na godišnji odmor. - kaže Ivan kojem je u fokusu optimizacija poslovanja kroz IT sektor.

Rano uočivši ozbiljnost situacije, organizirali su se i u suradnji s Milanom Mistrićem, voditeljem AI i Data Science tima u IBM-u, napravili hackathon na temu koronavirusa te spojili znanja o aplikacijama s data scienceom. Njihov trud rezultirao je kreiranjem stranice kroz koju se možete educirati, ali i napraviti online test o vjerojatnosti zaraženosti.

- Cilj nam je da se što prije razriješi ova kriza, pa smo gledali na koji način možemo pomoći. Sve je krenulo od rasprave treba li, u slučaju da sumnjamo na zarazu s COVID-19, otići u bolnicu ili ne!? Shvatili smo da brojni ljudi ne znaju što zapravo učiniti u ovoj situaciji, ili da u panici zaborave i ono što znaju. Stoga smo izvukli parametre na temelju kojih procjenjujemo omjer potvrđenih naspram stvarnim slučajevima te smo napravili model širenja virusa. Važno je napomenuti da, s povećanjem broja kontakata vjerojatnost da budete izloženi virusu eksponencijalno raste. To je i glavna poruka ovog algoritma – smanjiti broj kontakata i držati se preporuka. Dodali smo i anketu za izračun vjerojatnosti da imate virus. To nije nikakav službeni podatak, niti postoji algoritam koji to može jednostavno odrediti. Međutim, služi kao ilustracija o tome koliko je važno slijediti upute i ponašati se odgovorno! Malo nas je iznenadio interes za ovime što smo napravili jer do sada je stranica zabilježila više od 20000 posjetitelja. Zapravo, vrlo često najbolje stvari izađu iz ludih napadaja kreativnosti. Tako je bilo i ovaj put! – zaključuje Ivan. Na ovoj stranici i vi možete ispuniti svoj test vjerojatnosti zaraženosti.

Automatski konverzacijski robot po prvi put u Hrvatskoj u funkciji podrške hitnih javnih linija

Chatboti, računalni programi dizajnirani za komunikaciju s ljudima funkcionira tako da mu pošaljete upit, a on vam automatski u realnom vremenu odgovara - jer je već prethodno naučen kako točno treba odgovoriti. Upravo ovakvi automatski roboti u fokusu su startupa Hero Factory, jednog od pobjednika posljednje ZICER-ove Startup Factory generacije.

Vrijedni stručnjaci iz Hero Factoryja odlučili su pomoći u rješavanju momentalne zahtjevne situacije. S Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo osmislili su inovativan projekt i pokrenuli ga u rekordnom roku.

- Kad je počela cijela situacija s koronavirusom, htjeli smo pomoći i na dodatne načine - osim da samo ostanemo doma. Kad smo čuli za veliko opterećenje službenih telefonskih linija i bolničkih kapaciteta, htjeli smo pomoći kroz uštedu vremena svim zdravstvenim djelatnicima koji hrabro i naporno rade za nas. Već smo znali za inozemna rješenja chatbota za koronavirus koji su u SAD-u (Microsoft), UK-u, Španjolskoj i drugim zemljama pomogli u tom naumu pa smo se povezali s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Uz podršku ZICER-a i HZJZ-a, ekstremno smo brzo osmislili i razvili taj alat koji se od danas može koristiti na Messengeru HZJZ-a - objasnio je Dario Begonja, direktor i osnivač Hero Factoryja.

Digitalna tržnica danas je izvrsna alternativa onoj fizičkoj

Kako bi nam nabava hrane bila jednostavnija u ovo vrijeme zatvorenih tržnica i preporuka za ostankom doma, rješenje ima u ZICER-u inkubirani startup VeeMee. Riječ je o digitalnoj platformi koja okuplja više od 1300 poljoprivrednih gospodarstava koja nude kompletan spektar domaćih proizvoda - od voća i povrća, mlijeka, mliječnih proizvoda i mesa pa sve do presadnica.

Kao odgovor na trenutačnu situaciju, VeeMee je na svojoj stranici razvio tzv. Digitalnu tržnicu. Ovakva tržnica povezuje kupce s proizvođačima. Kako bismo olakšali i ubrzali korištenje VeeMee platforme za kupce, kontakti su kategorizirani po županijama i vrstama proizvoda. Naš cilj je da u ovom vremenu izuzetno važne informacije prenesemo brzo, transparentno, točno i besplatno. Poljoprivrednici koji su se prijavili na našu platformu javljaju nam kako im je prodaja kontinuirana te da bilježe rast od 50%. – kaže Marko Kozjak, direktor i suosnivač startupa VeeMee.

Inovacijama ovdje nije kraj. Mladi vrijedni ljudi povezani oko ZICER-a svoja znanja intenzivno usmjeravaju ka rješenju problema. O nastavku njihovih vrijednih pothvata s kojima ste se upravo upoznali kao i o nekim sasvim novim rješenjima, doznat ćete uskoro!

Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (ZICER) je poduzetnička potporna institucija Grada Zagreba koja provodi aktivnosti potpore razvoja i unapređenja poduzetničkog okruženja i društva u cijelosti. Kroz svoje aktivnosti doprinosi stvaranju poticajnog poduzetničkog okruženja, jačanju poduzetničkih kompetencija i promociji poduzetništva. ZICER olakšava put izvorima financiranja te pruža podršku poduzetnicima prilikom pretvaranja poduzetničke ideje u proizvod ili uslugu.