[INTERVJU] Boris Miljavac, Siemens Energy: Cilj nam je omogućiti da sve naše turbine do 2030. rade na vodik

Opskrba energijom, tehnološka rješenja i održiv razvoj prometnuli su se Europskim zelenim planom i pandemijom koronavirusa u ključni dio svake strategije poslovanja. Cijene energenata obaraju vrhunce, a zelena tranzicija tek je u začetku. Međutim, neki tehnološki lideri svoju ulogu u ozelenjavanju svijeta nisu željeli prepustiti tržišnim zbivanjima, već su prionuli traženju rješenja za energetska pitanja. Kao jedna od najvećih svjetskih kompanija, Siemens AG izdvojio je svoj energetski dio poslovanja, formiravši time Siemens Energy. Kako je tekla ta promjena poslovnog modela i kako ta nova neovisna tvrtka pomaže svojim klijentima u snalaženju u energetskoj tranziciji, ispričao je Boris Miljavac, predsjednik Uprave tvrtke Siemens Energy Hrvatska.

Siemens je napravio veliki zaokret osamostaljivanjem energetskog poslovanja. Koji su bili ključni motivi za taj potez?

– Osnivanje Siemens Energyja bilo je odgovor na jedno od ključnih pitanja današnjice, a to je kako s jedne strane povećati proizvodnju energije te s druge smanjiti emisije ugljikova dioksida i to na ekonomski razuman način. Studije pokazuju da bi globalna potražnja za energijom do 2040. godine mogla porasti za 40 posto, što bi dovelo i do većih emisija CO2. Treba se fokusirati na energetiku i nova energetska rješenja, a manja i agilnija samostalna jedinica može ponuditi našim kupcima mnogo bolji odgovor.

Kakve je poslovne rezultate to razdvajanje postiglo u godinu dana?

– Društvo Siemens Energy izlistano je 28. rujna 2020. godine na Frankfurtskoj burzi, zapošljavamo 90 tisuća ljudi u 90 država i u poslovnoj godini 2021. ostvarili smo gotovo 28,5 milijuna eura prihoda. Naša poslovna godina 2021. završila je 30. rujna i revidirana financijska izvješća pokazuju rezultate na koje smo vrlo ponosni. Naš rast prihoda postigao je izvrsnih četiri posto, a EBITDA prije jednokratnih stavki (specijalnih transakcija) je na 2,3 posto, što je pokazatelj investitorima da poslujemo u skladu s planovima koje smo objavili kada smo se listali. Što se rezultata lokalnog društva Siemens Energy Hrvatska tiče, naši su rezultati još i bolji. Profitabilnost nam je devet posto, uz 33 milijuna eura novougovorenih poslova i prihod koji premašuje fantastičnih 41 milijun eura. Iznimno smo ponosni na te lokalno ostvarene rezultate.

Što se sve razvilo što u okviru konglomerata ne bi bilo izvedivo?

– Promjena je fokus na energetiku i izazove u njoj te kreiranje novih tehnoloških rješenja, što ne bi bilo izvedivo bez izdvajanja. Za istraživanje i razvoj novih tehnoloških zelenih rješenja Siemens Energy izdvaja milijardu eura na godinu, a to, vjerojatno, ne bi bilo toliko u fokusu da smo ostali dio koncerna.

Kakva rješenja nudite za proizvodnju energije i smanjenje emisija CO2, što je poduzetnicima u ovom trenutku osobito zanimljivo s obzirom na cijene energenata i Europski zeleni plan?

– Nudimo sve temeljne tehnologije za dugoročnu opskrbu energijom bez CO2, od proizvodnje električne energije i topline obnovljivim izvorima energije ili termoelektrana na plin do prijenosa i distribucije energije kao i rješenja za elektrolizatore za proizvodnju vodika. Znamo da vodik mora odigrati ključnu ulogu u smanjenju emisija CO2 iz industrije i prometa. Trenutačno je u tijeku razvoj Hrvatske strategije za implementaciju vodikovih tehnologija do 2025. na kojoj radna skupina čiji sam i ja član intenzivno radi. Cilj je Siemens Energyja omogućiti da sve naše turbine rade na vodik do 2030., plinske turbine već danas mogu biti pogonjene vodikom s više od 50 posto. Vodik ima važno mjesto u pozicioniranju Siemens Energyja, asortimanom rješenja u elektrolizi želimo oblikovati rastuće tržište vodika od samog početka. Međutim, da bi se zeleni vodik mogao ekonomski proizvoditi i prodavati, cijene električne energije moraju biti stabilne, CO2 mora postati skuplji, a troškovi ulaganja moraju pasti. Svi naši projekti uključuju i segment digitalizacije sustava i postrojenja kupaca. I ono što je danas ključno, nudimo sustave za zaštitu od kibernetičkih napada u segmentu operativne tehnologije jer su kreatori prijetnji sve inovativniji i kreativniji, a napadi sve češći i teži. Želimo imati napredne automatizirane i digitalizirane sustave upravljanja na daljinu, što postaje nužno u svjetlu pandemije.