[Intervju] Hrvatska NFT platforma Endemic uskoro kreće s radom

Posljednju godinu u kripto svijetu obilježila je riječ NFT. Ta skraćenica od Non Fungible token je doživjela toliki rast da ju je i čuveni britanski Collins Dictionary proglasio za riječ godine. Ako kojim slučajem još uvijek niste upoznati s NFT-ima, predlažemo da skočite i do ovog teksta po pojašnjenja.

Kako je NFT groznica zahvatila kripto industriju, red je i da u Hrvatskoj netko iskoči iz scene s nekim zanimljivim projektima, a upravo je to napravila splitska agencija Blank koja je u svijetu kripta i blockchaina neko duže vrijeme, a poznati su po prvoj domaćoj burzi kriptovaluta BitKonan, kao i po Bitcoin Storeu.

S rastom NFT tržišta, splitska ekipa odlučila je napraviti platformu za trgovanje NFT umjetninama naziva Endemic. Endemic team čine Nebojša Veron, Hrvoje Zuanić, Stipe Plejić i Marko Marinović koji su nam u kratkom intervjuu objasnili o čemu se točno radi.

Za početak, možete li nam u kratko objasniti što je Endemic, kako funkcionira i što sve omogućuje?

Endemic je decentralizirani NFT social marketplace za digitalnu imovinu koji povezuje umjetnike i stvarnu umjetnost s rastućim NFT tržištem. Projekt je nastao u Hrvatskoj, točnije u Splitu od strane društva entuzijasta u blockchain tehnologiju, s ciljem omogućavanja kvalitetnog sadržaja lokalnih i priznatih umjetnika na NFT tržištu. Platforma omogućuje kupovinu, razmjenu i pregledavanje umjetnosti pretvorene u NFT, a radi se o visoko-kvalitetnim sadržajima, od kojih rjeđi primjerci mogu dosezati vrlo visoku vrijednost.

Po čemu se Vaš NFT market place razlikuje od ostalih, recimo od najpoznatijeg OpenSea marketa?

Tri glavna problema NFT tržišta su: visoki troškovi mintanja (objavljivanje na mrežu) umjetničkih djela, visoki transakcijski troškove mreže, te niska kvaliteta umjetničkog sadržaja koji se prodaju (junk art). Endemic je tehnološkim i konceptualnim solucijama riješio sva tri od navedenih problema. Počnimo od kvalitete sadržaja. Endemic je jedini NFT market koji uz core tim ima art tim i kustoski tim, te naglasak stavlja na kvalitetan i premium sadržaj koji donose stvarni - lokalni i priznati umjetnici, a sav sadržaj prethodno prolazi kontrolu kvalitete. Dakle cilj je usmjeriti se na kvalitetan i raritetniji sadržaj, što je suprotno velikim svjetskim burzama koje naglasak stavljaju na količinu. Nadalje tehnološka rješenja koja donosimo, Endemic je jedini NFT marketplace na tržištu koji nudi praktički besplatni mint umjetničkih djela, koji na primjer košta i po nekoliko stotina eura na Ethereum mreži. Isto se odnosi i na transakcijske troškove mreže. Također, Endemic je mjesto gdje se ne događa samo kupnja i prodaja, zbog svoje socijalne komponente korisnici tu imaju i društvenu, edukativnu i informativnu ulogu.

Koliko Vam je trebalo za razvoj platforme? Je li ona sada u potpunosti gotova ili se mogu očekivati još neke nadogradnje?

Od same ideje za pokretanjem ovakvog projekta nešto više od godine dana, moram priznati da se držimo prethodno zadanih gabarita i sve se odvija po ritmu koji je uobičajen za pokretanje projekta ovolikih razmjera. Imali smo svoje uspone i padove kao i svaki startup, ali sada smo pred samim krajem i lansiranjem pa ne možemo dočekati reći sve što imamo. Svakako da će se platforma redovito ažurirati te da će se pratiti korisničko iskustvo te osluškivati korisničke potrebe koje olakšavaju snalaženje, ali u trenutku lansiranja korisnici mogu očekivati gotov i visoko-funkcionalan proizvod.

Kažete da je glavna odlika Endemica korisničko povezivanje – možete li to malo objasniti?

Endemic povezuje tri opće skupine korisnika s različitim potrebama. S jedne su strane to umjetnici koji mogu svoj rad predstaviti online, graditi svoj portfolio, prodavati svoje umjetnine te biti u interakciji s drugim umjetnicima. Tu su naravno i kolekcionari NFT umjetnosti, koji imaju priliku na Endemicu otkriti nešto što je rijetko, kvalitetno i jedinstveno. Uz njih su tu i investitori u NFT kojima se jamči siguran pristup do njihovih certificiranih NFT-ova. Te kao što smo već naveli, Endemic je mjesto gdje se ne događa samo kupnja i prodaja, zbog svoje socijalne komponetne korisnici tu imaju i društvenu, edukativnu i informativnu ulogu. U općem se smislu obraćamo prvenstveno blockchain publici, ali i umjetničkoj sceni te onoj najširoj zainteresiranoj publici. Kroz suradnju s nama partnerskim projektima povezivanje postoji i u kontekstu naših međusobnih publika koje profitiraju od naše suradnje.

Je li Endemic otvoren za sve ili samo za prave da kažemo priznate umjetnike?

Endemic je otvoren svim umjetnicima, a osobito lokalnim umjetnicima koji unatoč svojem talentu često nisu u mogućnosti doseći široko tržište pa su zbog toga ograničeni na djelovanje isključivo u svojim lokalnim sredinama. NFT i Blockchain tehnologija omogućuju im premostiti tu barijeru te se predstaviti globalnoj publici. Naravno da su u svemu zastupljeni i priznati umjetnici, no, naša prava snaga i garancija kvalitete onoga što nudimo jest u našem stručnom i akademski potkovanom kuratorskom timu, koji stoji iza cjelokupnog NFT sadržaja na našoj praformi.

Također, spominjete NFT festivale – o čemu se tu radi?

Najjednostavnije rečeno, NFT festivali dovest će novitete iz NFT i blockchain tehnologije u "stvarni svijet" te kroz različite programe edukativnog, zabavnog ili konferencijskog tipa, približiti NFT široj populaciji, ali i kreirati nove trendove i smjerove industrije od strane industrijskih lidera i opinion makera. Bit će različitog tipa, organiziranih u suradnji s različitim partnerima, a za sada mogu reći da se svi zaljubljenici u blockchain tehnologiju, digitalnu umjetnost, ali i sport, imaju čemu radovati na tom polju.

Koliko do sada ima korisnika platforma, koliko kreatora?

Trenutno je uspostavljena suradnja s nekoliko stotina priznatih umjetnika, veći broj je naših lokalnih, ali kako se bliži lansiranje platforme, te projekt više nije ispod radara sve je više korisnika s globalne scene. Pošto smo trenutno u fazi lansiranja platforme, ne možemo još govoriti o konkretnim brojkama korisnika, no broj zainteresiranih koji se priključuju našim kanalima raste iz dana u dan.

Na koji način vi profitirate od platforme?

Kao i svaki projekt, osobito u digitalnom svijetu, cilj projekta je uz povezivanje te donošenje nove vrijednosti na tržište, naravno i ostvariti profitabilnost. Endemic to postiže po sličnom principu kao i ostali NFT Marketplace, odnosno preko provizije na transakcije, koja je, s obzirom na to kako projekt radi na NEAR mreži, značajno niža nego u slučaju platformi na Ethereum mreži.

Što očekujete od same platforme i samog NFT tržišta u bliskoj budućnosti?

Očekujem da će rast NFT tržišta pratiti aktualne trendove na cjelokupnoj blockchain sceni i tržištu kriptovaluta. Kada govorimo o NFT-u, svakako govorimo o tehnologiji koja ima višestruke primjene koje su vrlo lako zamislive u općoj primjeni već u skoroj budućnosti poput različitih dokumenata, digitalnih potpisa, verifikacije i ostalih stvari koje nam danas usporava birokracija, a koje će nam u budućnosti olakšavati svakodnevicu.