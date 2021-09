[INTERVJU] Predrag Šeatović: To što su ljetos punionice za električna vozila bile prazne, dokaz je da ih ima premalo

Za sedam godina prodaja električnih vozila u Europi nadmašit će prodaju vozila s klasičnim motorima, tvrde najrecentnije procjene konzultantske kuće EY, prema kojima će se taj povijesni trenutak dogoditi pet godina prije no što se očekivalo. Ubrzanje tog putovanja prema nuli emisija u prometu potiču sve strože regulative u korist klimatske neutralnosti, sve veća osviještenost kupaca, sve dinamičniji tehnološki napredak, ali i autoindustrija, koja posljednjih nekoliko godina intenzivno ulaže u razvoj sve atraktivnijih električnih vozila. Drugim riječima, elektromobilnost više nije budućnost, ona postaje sadašnjost. No, treba se potruditi da ne bude dalek put do infrastrukture za punjenje električnih vozila koja će tu budućnost već u sadašnjosti što kvalitetnije podržati.

Na tome, između ostalog, užurbano radi tvrtka enasolAuto. Osnovao ju je Predrag Šeatović, čija se karijera postupno selila iz domene informatike u telekomunikacije, a potom u energetiku. Sudjelovao je u uvođenju prvih optičkih infrastruktura u Hrvatskoj, potom u uspostavi tržišta opskrbe energijom, a sada je ušao među krug ljudi koji će udariti temelje elektromobilnosti u Hrvatskoj. Ovih dana potpisao je važan ugovor o suradnji te nam u intervjuu otkriva zašto je taj ugovor presudan i što sve njime planira ostvariti.

Otkud vi u elektromobilnosti i zašto baš sad?

– Obnašajući upravljačku funkciju u GEN-i Hrvatska rodila se ideja da pokrenemo poduzeće koje će domaćinstvima i poslovnim subjektima olakšati i pojednostavniti korištenje zelene energije i omogućiti smanjivanje CO2 otiska. Dvojica kolega i ja 2018. godine pokrenuli smo pouzeće enasol, kreirali smo ponudu za domaćinstva 'enasolDom' kao i ponudu za poduzeća 'enasolPosao'. Budući da smo unutar tih usluga pripremali rješenja i za električna vozila, stvorila se potreba za osnivanjem posebnog poduzeća koje će se baviti elektromobilnošću. Tako je početkom ove godine nastalo poduzeće enasolAuto, prvi privatni ponuđač usluga elektromobilnosti na hrvatskom tržištu kojem je to osnovna djelatnost. Konkretnije, instalirat ćemo punjače za električna vozila i pružiti sve popratne usluge vezane uz njih.

Nedavno ste potpisali ugovor o suradnji s platformom has-to-be. O čemu je riječ?

– Utvrdili smo da kvaliteta korisničkog iskustva sa servisima vezanim uz električna vozila, kako u Hrvatskoj tako i globalno, može biti neusporedivo bolja. Naši partneri moraju biti pouzdani, a alati i sustavi provjereni i kvalitetni. Imamo obvezu prema ulagačima, koji su u naš projekt investirali svoju ušteđevinu, da ne eksperimentiramo. Has-to-be je najbolji odabir za enasolAuto, jer s njime dijelimo viziju mobilnosti usmjerenu na korisnike, a ta je platforma provjereno kvalitetna, visoko razvijena i fleksibilna u mjeri da bude okosnicom poslovanja za IONITY, VW Grupu, BMW, Porsche i niz nacionalnih i regionalnih lanaca punjača na najzahtjevnijim tržištima Njemačke, Austrije, Francuske, Velike Britanije… Dokaz kvalitete jest činjenica da je has-to-be odnedavno postao dijelom grupacije chargepoint, najvećeg ponuđača usluga elektromobilnosti u SAD-u, koji se nedavno proširio i u Europu, a svoje će poslovanje dalje graditi na platformi has-to-be, kao i enasolAuto.

Zašto je to važan iskorak?

– Tom suradnjom zapravo smo kupili veliki alat be.Energized, koji će nam, između ostalog, omogućiti da nadziremo sve svoje punjače i njima upravljamo. Bez platforme kojom bismo njima upravljali, dosad nije imalo smisla instalirati i puštati punionice u komercijalni rad.

Kad ćete upogoniti prve punionice enasolAuta?

– Do kraja ove godine planiramo u više hrvatskih gradova stranim i domaćim vozačima električnih vozila omogućiti punjenje na nekoliko desetaka naših punjača. Taj će broj kontinuirano i brzo rasti.

Gdje će one biti? U sklopu postojeće infrastrukture ili planirate samostalno graditi svoje?

– Bit će i jedno i drugo. Najprije ćemo se usmjeriti na odredišne punjače, ugrađivat ćemo ih na mjesta na koja ljudi dolaze automobilom koji neko vrijeme stoji. Već danas ima onih koji dođu na poslovni sastanak i žele da im se za to vrijeme puni automobil. S električnim automobilom u gradovima više ne gubimo vrijeme na odlazak na benzinske postaje, već se on puni dok mi radimo nešto drugo. Najviše je punjenja na odredišnim punjačima i to je kompletna promjena paradigme. Već razgovaramo s više potencijalnih partnera, kojima možemo ponuditi razne modele suradnje u zajedničkom interesu. Naravno, u drugom koraku, i to sljedeće godine, planiramo omogućiti ultrabrzo punjenje na putu, ali to će biti sasvim drukčiji modeli.

Budući da 'probijate tržište', na kakve teškoće nailazite?

– Zasad teškoća nema, no prije svega moramo se usuglasiti s potencijalnim klijentima koji su principi rada punionica te koje je sve popratne servise uza uređaje potrebno osigurati da bi se omogućila dostupnost, održavanje i naplata. Mnogi misle da to mogu sami, ali ubrzo im naša uloga postane potpuno jasna. Najveći je problem broj instalatera punjača, koje moramo tek školovati.

Radi li se što u vezi s time?

– S jednim smo društvom već u razgovorima da ljudi iz struke organiziraju osposobljavanje, jer instalacije s tako velikim snagama struje mogu raditi isključivo educirani i stručni ljudi. Provest će se višednevno osposobljavanje s obveznom provjerom znanja na kraju edukacije. Toliko velik broj punjača zahtijeva odgovarajuću instalatersku podršku, što svakako želimo pružiti.

Kakav interes su pokazali mali ulagači za vaš projekt? Upotrijebili ste inovativan model da biste im omogućili investiciju. Koliko je to financiranje bilo uspješno?

– Interes je bio iznenađujuće velik. Prikupljanje inicijalnoga kapitala (eng. seed funding) u završnoj je fazi. Za sada imamo pedesetak 'udjelničara', koji drže oko 70 od sto dostupnih paketa. Trenutačno se zaključuje još tridesetak preostalih. Potpisom ugovora s has-to-be napravili smo veliki korak za ispunjenje ciljeva koje moramo realizirati inicijalnim kapitalom. Čim krenemo u komercijalan rad počinjemo pripremati 'A rundu' financiranja. Ona će početi u prvom kvartalu 2022. godine, u vrijeme kada ćemo moći prikazati komercijalne rezultate, ali cijene udjela tada će biti veće i ciljati ponajprije 'velike', institucionalne investitore.

Koliko je trenutačno električnih vozila (EV) u Hrvatskoj?

– Prije objave Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti o poticajima za kupnju električnih vozila u Hrvatskoj ih je bilo otprilike 1500 pokretanih isključivo na električni pogon, preciznije BEV-ova (battery electric vehicle) i oko 750 PHEV-ova (plug-in hybrid electric vehicle), hibrida čije se baterije također pune na punjačima za EV. Nakon podjele 90 + 15 milijuna kuna poticaja za BEV i PHEV očekujemo da će BEV-ova u Hrvatskoj biti između 2500 do 3000, a PHEV-a oko 1300 do kraja ove godine.

Zasad ti brojevi nisu impozantni. Hoće li to utjecati na trajanje povrata vaših investicija?

– Povrat investicija u početku će zbog malog broja električnih vozila u Hrvatskoj biti relativno dug, pet do deset godina, ovisno o vrsti punjača. Broj električnih automobila može rasti samo ako se prije svega osigura adekvatna infrastruktura punjača. Mnogi koji bi željeli nabaviti električni auto to ne čine zbog straha da ga neće imati gdje puniti. Osim toga, potrebno je planirati infrastrukturu uvažavajući i potrebe turista, kojima će također osiguranost punjača biti važan faktor za dolazak na odmor.

Kolika je ta infrastruktura danas, koliko punjača imamo u Hrvatskoj, a koliko će ih trebati?

– U Hrvatskoj zasad imamo od 500 do 600 punjača. Službeni je cilj Europske unije do 2025. imati instaliranu najmanje jednu postaju s četiri ultrabrza punjača (150 do 350 kW) na svakih 100 km autocesta ili glavnih prometnih pravaca, a do 2030. to bi se trebalo spustiti na svakih 50 km. No nama će ih u skoroj budućnosti trebati znatno više. Danas je situacija jako čudna. Imamo jako malo EV-ova i jednako malo punionica, ali smo ovo ljeto, prateći situaciju od 15. lipnja do 15. rujna na relacijama od Umaga do Dubrovnika i Vele Luke utvrdili da su u 80 do 90 posto slučajeva punjači na benzinskim postajama bili prazni, a tek u nekoliko slučajeva su jedno do dva električna vozila čekala da se zauzeti punjač oslobodi i da se oni mogu napuniti. To ne znači da je punjača previše, već premalo. Broj turista s električnim vozilima koji su doputovali u Hrvatsku na odmor nije reprezentativan za broj električnih vozila u Europi. Upravo vlasnici električnih automobila Hrvatsku kao destinaciju izbjegavaju jer na svakoj aplikaciji lako mogu zaključiti da će s tako malo raspoloživih javnih punjača imati ozbiljan problem. Tek kad budu sigurni da će baterije napuniti bez ikakvih problema, vrlo će rado dolaziti u Hrvatsku svojim električnim ljubimcima. Stoga osim brzog punjenja na autocestama u Hrvatskoj moramo voditi brigu o odredišnim punjačima za turiste. EnasolAuto je zajedno s partnerima pripremio projekt 'E-turizam', kojem je cilj instalacija što većeg broja odredišnih punjača u hotelima, kampovima i privatnom smještaju. Procjenjujemo da bismo potkraj 2030. godine trebali imati 200 do 250 tisuća odredišnih punjača kako bi Hrvatska postala turistička top autodestinacija za ekološki odgovorne građane Europe.

