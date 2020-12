Investicijama u održivo poslovanje kompanija stvara se potencijal od 380 milijuna novih radnih mjesta, evo kako

Omogućava A1

Održivo i društveno odgovorno poslovanje sve je više o fokusu kompanija, ali i korisnika. Takav trend među korisnicima, prema istraživanju GlobalWebIndexa, predvode generacije Z i milenijalaca koje od kompanija očekuju smanjenje ugljičnog otiska i ostale aktivnosti koje su vezane uz održivo poslovanje.



Koronavirus je ove godine otkazao Svjetski gospodarski forum u Davosu, na kojem su vodeći ljudi iz biznisa i financijske industrije proteklih godina zaključili da primjena ciljeva održivog razvoja u poslovanju tvrtki stvara potencijal od čak 12 bilijuna dolara dodatne vrijednosti u svijetu do 2030. te čak 380 milijuna novih radnih mjesta.



Jesu li toga svjesne i ponašaju li se tako kompanije u Hrvatskoj? Tko su predvodnici kad je riječ o održivom poslovanju?



Otkrivaju to lideri biznisa i stručnjaci u novom videoserijalu "A1 Leadership Talks" o budućnosti poslovanja.

- Prema posljednjem istraživanju koje je provedeno u Hrvatskoj, oko 200 kompanija trudi se uklopiti načela održivosti ili društvene odgovornosti u svoje poslovanje. Slični su rezultati Indeksa DOP-a, koji svake godine rangira kompanije prema načelima održivosti, a u proteklih pet-šest godina obuhvatio je 200-tinjak kompanija. Puno je manje onih koji su jasno razumjeli svoje odgovornosti i adekvatno ih primijenili kad je riječ o održivom poslovanju kompanija u Hrvatskoj - ističe Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.

Tehnološka rješenja za pametne gradove

Jiří Dvorjančanský, CEO A1 Hrvatska, ističe da je održivo poslovanje dio poslovne strategije kompanije uz istodobno ispunjavanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja. Društvena odgovornost i održivo poslovanje su među prioritetima, a upravo napredna tehnologija svima omogućava da živimo i radimo na održiv način.

- Osim brige o okolišu, među našim ključnim ciljevima je unapređenje digitalnih vještina djece te edukacija roditelja o sigurnosti na internetu. Također, želimo da naša poslovna rješenja doprinesu održivosti u zajednici, pa u kontekstu pametnih gradova nudimo mnoga tehnološka rješenja, kao što su pametni kontejneri za zbrinjavanje otpada - poručuje Jiří Dvorjančanský.

Osim što su tržišni lider u razvoju i proizvodnji automobilskih komponenti za svjetsku automobilsku industriju, cilj je AD Plastika biti među liderima i kad je riječ o održivom poslovanju, za što je već dobio brojna priznanja i nagrade, između ostalog i nagradu Indeks DOP-a. Cijela automobilska industrija transformira se prema održivom razvoju svojim usmjerenjem na električna i autonomna vozila.

U jedan posto top globalnih dobavljača

- To je pitanje opstanka. Imamo sreću da poslujemo na zahtjevnom, globalnom automobilskom tržištu, gdje su standardi naših kupaca postavljeni vrlo visoko. Ispunjavanje tih zahtjeva je preduvjet da i mi poslujemo na globalnom tržištu. U automobilskoj industriji trendovi su utjecaj na okoliš, težina i sigurnost. Veliki proizvođači automobila koriste neovisne agencije koje ocjenjuju stupanj usklađenosti sa standardima održivog poslovanja njihovih dobavljača. AD Plastik s visokom je ocjenom u jedan posto dobavljača u autoindustriji po ispunjavanju tih standarda - kaže Marinko Došen, predsjednik uprave AD Plastika.

Liana Keserić, predsjednica Uprave Raiffeisen banke, ističe da je Raiffeisen Invest ove godine prvi u Hrvatskoj lansirao fond koji se temelji na konceptu održivog razvoja. To znači da građani prilikom ulaganja, uz financijske aspekte, uzimaju u obzir i zaštitu okoliša, utjecaj na društvo te korporativno upravljanje.

Financiranje ženskog poduzetništva

- Možda ponekad zvuči neobično pitanje što jedna banka može imati s klimatskim promjenama, ali mi mislimo da možemo učiniti puno toga. Osim što banka ima određeni kapital, pa može podržati investicije u održivo, imamo ljude koji svojim djelovanjem i učinkom svojeg rada mogu proizvesti širi društveni učinak. Primjer za to je naša platforma društveno odgovornog poslovanja 'Yellow goes Green' koja naše djelatnike kroz korporativno volontiranje usmjerava u projekte s ciljem ulaganja u lokalnu zajednicu te ujedno promovira koncept održivosti u poslovanju. Također, financiranje ženskog poduzetništva jedan je od primjera našeg održivog poslovanja. Tu smo aktivni već nekoliko godina i sustavno gradimo našu priču. Imamo i zaposlenu voditeljicu održivosti u kompaniji te mislim da je to pozicija koju će i druge kompanije vrlo brzo imati. Ona brine za to da se promiču vrijednosti održivog i društveno odgovornog poslovanja kroz kompaniju - pojašnjava Liana Keserić.

Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, ističe da istraživanja pokazuju da je obrazac proizvodnje i potrošnje trenutno globalno neodrživ. Troši se više energije i resursa nego što ih Zemlja uspijeva nadoknaditi.

- Za postizanje ciljeva potrebne su transformativne promjene. Nije dovoljno uobičajenom biznisu dodati neke aktivnosti odgovornog poslovanja. Potrebno je preuzeti liderstvo te mijenjati čitave procese proizvodnje, čitave lance vrijednosti, pa čak i navike potrošača. Za to je potrebno biti lider, u poslovne sustave ugraditi stalnu potrebu za poboljšanjem, aktivno promicati i poticati ekološke inovacije, kao i održive inovacije općenito. Govorimo o kompleksnoj kombinaciji poticajne organizacijske klime, jasnim ciljevima i podršci inovacijama i traženju novih rješenja. I važno je sustavno mjeriti svoj utjecaj kroz pokazatelje održivosti, a onda te podatke aktivno koristiti prilikom donošenja strateških poslovnih odluka - poručuje Mirjana Matešić.

